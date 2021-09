Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Στην κορυφή με χατ-τρικ του Μπενζεμά

“Λύτρωση” στις καθυστερήσεις για την πρωταθλήτρια Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Θέλτα “πλήρωσε” το... λάθος της να προηγηθεί στο “Σαντιάγο Μπερναμπέου”, εξοργίζοντας τον Μπενζεμά, ο οποίος με χατ-τρικ οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη μεγαλειώδη νίκη με 5-2, στην επιστροφή των “μερένχες” στη φυσική τους έδρα, μετά από περίπου ενάμιση χρόνο.

Ο Γάλλος επιθετικός μάλιστα ήταν αυτός που ισοφάρισε μετά το γρήγορο τέρμα του Μίνα (4΄), ενώ δεν άφησε τους Βάσκους να... χαρούν το νέο προβάδισμα στο 31΄, γράφοντας 15 λεπτά αργότερα το 2-2 και παραδίδοντας τη “σκυτάλη” στον Βινίσιους, ο οποίος στο 54΄ έβαλε μπροστά τους Μαδριλένους, που δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Νωρίτερα, στις καθυστερήσεις των ...καθυστερήσεων και συγκεκριμένα στο δέκατο λεπτό, ο Τόμας Λεμάρ “λύτρωσε” την Ατλέτικο Μαδρίτης, καθώς με δικό του γκολ “σφράγισε” τη νίκη στη Βαρκελώνη επί της Εσπανιόλ με 2-1. Οι Καταλανοί προηγήθηκαν με τον Ραούλ Ντε Τομάς στο 40ο λεπτό.

Στην επανάληψη οι πρωταθλητές Ισπανίας αντεπιτέθηκαν, πίεσαν την αντίπαλη άμυνα και τελικά κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 79' με τον Γιανίκ Καράσκο, ενώ στο 53ο λεπτό έχασαν πέναλτι με τον Τόμας Λεμάρ. Ο Γάλλος μέσος κατάφερε, όμως, στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων να επανορθώσει, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

