Βόρεια Κορέα: Εκτόξευση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς

Η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων Κρουζ. Η αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε επιτυχημένες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυραύλων τύπου Κρουζ μεγάλου βεληνεκούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως μετέδωσε σήμερα το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Οι δοκιμές αυτές έρχονται μέσω της παρατεταμένης αντιπαράθεσης μεταξύ της Πιονγκγιάνγκ και της Ουάσινγκτον για αποπυρηνικοποίηση.

Οι πύραυλοι διένυσαν απόσταση 1.500 χλμ πριν πλήξουν τους στόχους τους και έπεσαν σε χωρικά ύδατα της χώρας κατά τη διάρκεια των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή, ανέφερε το KCNA.

Η ανάπτυξη των πυραύλων παρέχει «στρατηγική σημασία να έχουμε ένα ακόμη αποτελεσματικό μέσο αποτροπής για την πιο αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας του κράτους μας και τον ισχυρό περιορισμό των στρατιωτικών ελιγμών των εχθρικών δυνάμεων», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Το απομονωμένο ασιατικό κράτος κατηγορεί για χρόνια τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα για «εχθρική πολιτική» απέναντι στην Πιονγκγιάνγκ.

Οι συνομιλίες που αποσκοπούσαν στη κατάργηση των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας, με αντάλλαγμα την ελάφρυνση των αμερικανικών κυρώσεων, έχουν “παγώσει” από το 2019.

ΗΠΑ: Απειλή για τη διεθνή κοινότητα

Η εκτόξευση πυραύλων που προχώρησε η Βόρεια Κορέα μέσα στο Σαββατοκύριακο συνιστά «απειλή» για τους γείτονές της, τόνισε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

«Αυτή η δραστηριότητα υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος της Βόρειας Κορέας και τις απειλές που θέτει στους γείτονές της και τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε το Πεντάγωνο σε ανακοίνωσή του.

