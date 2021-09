Κοινωνία

Σχολεία: “Πρώτο κουδούνι” με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα

Στόχος η δια ζώσης διδασκαλία σε ασφαλή σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αναλυτικά τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό.

Το “πρώτο κουδούνι” χτύπησε το πρωί στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλη η χώρα. Οι μαθητές προσήλθαν στις σχολικές μονάδες στις 08:15 για την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου.

Ενάμιση χρόνο από την έναρξη της πανδημίας και μετά την πολύμηνη τηλεκπαίδευση, στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν στο φυσικό τους χώρο, στο σχολείο. Με “όπλο” τον εμβολιασμό και τους εντατικούς ελέγχους, σκοπός είναι μια ασφαλής σχολική χρονιά.

Επίσης, φέτος εισάγονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 123 νέα προγραμμάτων σπουδών, αναβαθμίζεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ενισχύονται τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, ενώ ιδρύονται τα πρώτα έξι Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

Με τι μέτρα ανοίγουν τα σχολεία

Μαθητές 12 ετών και άνω και εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης τελευταίου εξαμήνου.

Αν δεν έχουν τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι μαθητές υποχρεούνται να προσκομίζουν αρνητικό self test, το οποίο θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει από COVID-19 πρέπει να έχουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα γίνεται επίσης δύο φορές την εβδομάδα (έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση την Τρίτη και την Παρασκευή) με ευθύνη και κόστος του εργαζομένου.

Για την πρώτη εβδομάδα το self test πρέπει να έχει γίνει την Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας, πριν από το σχολείο.

Για τα κρούσματα στα σχολεία προβλέπεται ότι μία τάξη θα κλείνει μόνο εάν έχει νοσήσει πάνω από το 50% των μαθητών και συγκεκριμένα 50%+1 μαθητές του τμήματος, και θα γίνεται τηλεκπαίδευση.

Αν εντοπιστεί επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, απομακρύνεται από το σχολείο και παραμένει σε απομόνωση για τουλάχιστον 10 ημέρες. Επιστρέφει στη σχολική μονάδα έπειτα από τουλάχιστον δέκα ημέρες και την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού και τη βελτίωση των άλλων συμπτωμάτων. Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Επιπλέον, για τις στενές επαφές προβλέπεται αυξημένος εργαστηριακός έλεγχος και για διάστημα επτά ημερών ως εξής:

Για ανεμβολίαστους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

- δύο εργαστηριακά τεστ -rapid πέραν των προβλεπομένων

- εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν κοντά στο κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ (τις ημέρες που δεν κάνουν τα δυο εργαστηριακά).

- δύο εργαστηριακά τεστ -rapid πέραν των προβλεπομένων - εάν οι ανεμβολίαστοι μαθητές κάθονταν κοντά στο κρούσμα, υποβάλλονται σε καθημερινά αυτοδιαγνωστικά τεστ (τις ημέρες που δεν κάνουν τα δυο εργαστηριακά). Για εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς του τμήματος στο οποίο βρέθηκε κρούσμα:

- δύο αυτοδιαγνωστικά τεστ ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία κάθονται.

