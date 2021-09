Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού: Πρόβλεψη για πολλά κρούσματα στα σχολεία (βίντεο)

Τι είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στον ΑΝΤ1 για την επιστροφή των μαθητών στα θρανία και τα νέα μέτρα κατά της διασποράς της COVID-19.

Την ανησυχία της ότι «πριν κρυώσει ο καιρός», θα υπάρχει έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού, μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, εξέφρασε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Όπως σημείωσε, δύο πράγματα την ανησυχούν: ότι τα παιδιά είναι αυθόρμητα, θα αγκαλιαστούν και θα έρθουν κοντά, αλλά και το στρες που δημιουργείται ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά.

Αναφερόμενη στη νέα πραγματικότητα που δημιουργείται για τους ανεμβολίαστους, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που τέθηκαν από σήμερα σε ισχύ, υποστήριξε πως υπάρχουν κάποια “κενά”.

