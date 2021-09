Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τα νέα έκτακτα μέτρα - Τι πρέπει να προσέχουν οι ανεμβολίαστοι

Αναλυτικά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς της COVID-19 που ισχύουν από τη Δευτέρα.

Ξεκινά από σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου, η εφαρμογή νέων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς της COVID-19.

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μαθητές, φοιτητές, πολίτες από 12 ετών και πάνω που θέλουν να μετακινηθούν σε ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς με αεροπλάνα, τρένα, ΚΤΕΛ και πλοία ή να επισκεφθούν κλειστούς δημόσιους χώρους συνάθροισης θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης (rapid test) έως 48 ώρες πριν. Το κόστος των 10 ευρώ για τη διενέργεια του τεστ βαραίνει τον πολίτη, καθώς από σήμερα, στις δημόσιες δομές θα μπορούν να πραγματοποιούν δωρεάν τεστ μόνο οι εμβολιασμένοι κατά της COVID-19 και οι συμπτωματικοί πολίτες, ενώ θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Διαγνωστικό έλεγχο μία φορά την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test), θα πρέπει να πραγματοποιούν οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτά τα τεστ θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου.

Το τεστ αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr που επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη.

Ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές θα πρέπει να κάνουν δύο εργαστηριακά test PCR ή rapid κάθε εβδομάδα. Αυτά θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του εργαζόμενου. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid free app από τον εργοδότη ή σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που θα ισχύσουν για την εκπαιδευτική κοινότητα.

Με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο (PCR) εντός 72 ωρών, ή rapid test εντός 48 ωρών θα μπορεί ο πολίτης από 12 ετών και πάνω να εισέρχεται σε δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία. Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών θα προσκομίζουν δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που έχει διενεργηθεί σε διάστημα 24 ωρών.

Ανεμβολίαστοι μαθητές και φοιτητές

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές, υποχρεωτικά είναι τα δύο self test την εβδομάδα, τα οποία διατίθενται δωρεάν από το κράτος και δηλώνονται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr.

Για τους φοιτητές είναι υποχρεωτικά δύο εργαστηριακά rapid test αντιγόνου την εβδομάδα, που πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του φοιτητή 10 ευρώ ανά τεστ. Αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr και ελέγχεται με την εφαρμογή covid free app από τις αρχές των πανεπιστημίων

Ανεμβολίαστοι ταξιδιώτες

Ένα εργαστηριακό rapid test έως 48 ώρες πριν από το ταξίδι ή PCR εντός των τελευταίων 72 ωρών για τους ενηλίκους και τους ανηλίκους 12-17 ετών. To rapid test διενεργείται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του ταξιδιώτη 10 ευρώ. Self test για τους ανηλίκους 4-11 ετών, 24 ώρες πριν από το ταξίδι. Αποδεικνύεται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης από το gov.gr στο check-in κάθε μεταφορικού μέσου και έλεγχο γνησιότητας με την εφαρμογή covid free app από τον ιδιώτη.

Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης

Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος νόσησε από COVID-19 ισχύουν τα εξής:

Ο εργαστηριακός μοριακός έλεγχος (PCR) του συμπωματικού εργαζόμενου γίνεται σε δημόσια δομή. Σε περίπτωση που ο πρώτος εργαστηριακό έλεγχος έγινε σε ιδιωτική δομή επιβεβαιώνεται εντός 24ωρου σε δημόσια δομή υγείας. Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση εκ των προτέρων ληφθέντος δείγματος και η δειγματοληψία διενεργείται εντός της δημόσιας δομής με παρουσία περισσότερων του ενός ατόμου με αρμοδιότητα δειγματοληψίας.

Οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες το τελευταίο 6μηνο συνοδοί ασθενών υπόκεινται σε rapid test εντός 48 ωρών πριν από την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.

Οι μη εμβολιασμένοι υπόκεινται σε μοριακό έλεγχο (PCR) 48 ώρες πριν από την είσοδο τους στη δομή.

Λειτουργία δημόσιων χώρων συνάθροισης

Κλειστοί χώροι εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης): Λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Γήπεδα

Λειτουργία μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Η συνύπαρξη εμβολιασμένων και μη αφορά κυρίως χώρους τέχνης και πολιτισμού.

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, χώροι διεξαγωγής καλλιτεχνικών εκθέσεων

Για τους κλειστούς χώρους, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας είτε μόνο για εμβολιασμένους ή όσους έχουν νοσήσει (αμιγείς χώροι), είτε πλην αυτών και για πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test), (μικτοί χώροι) που θα πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός 48 ωρών. Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών θα προσκομίζουν δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ( self test) που έχει διενεργηθεί σε διάστημα 24 ωρών. Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν και για τους ανοικτούς χώρους. Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Γυμναστήρια

Λειτουργία για εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση). Οι αθλούμενοι που είναι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται σε ένα PCR ή rapid test μία φορά την εβδομάδα. Έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ και έλεγχος ταυτοπροσωπίας στην είσοδο της επιχείρησης με την εφαρμογή covid free app.

Όλοι οι υπόλοιποι κλειστοί χώροι εργασίας

Ο εργοδότης διατηρεί βάσει νόμου το δικαίωμα να γνωρίζει αν οι εργαζόμενοι στην επιχείρησή του είναι εμβολιασμένοι και υποχρεούται να ελέγχει την εγκυρότητα της βεβαίωσης αρνητικού τεστ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, αναλόγως της συχνότητας διάγνωσης που έχει οριστεί για την κατηγορία δραστηριότητας.

Χρήση μάσκας για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους

Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και σε όλους τους ανοιχτούς χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση.

Ανώτατα όρια τιμών των τεστ

Για το τεστ ανίχνευσης του κορoνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time - PCR:

ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των 40 ευρώ και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των 20 ευρώ.

Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των 10 ευρώ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανώτατες τιμές επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά οφείλουν να αναρτήσουν, σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

