Εμβολιασμός παιδιών: Πόσο ασφαλής είναι – Τα νέα δεδομένα

Τα δεδομένα για τον εμβολιασμό των παιδιών κατά του κορονοϊού.

Έφτασε η ώρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων που σχετίζεται σαφώς με τη μετάλλαξη Δέλτα, προκύπτουν πολλές εύλογες απορίες για τον εμβολιασμό έναντι COVID-19 στα παιδιά.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας), Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής-Προληπτικής Ιατρικής) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα σχετικά δεδομένα.

Ο αμερικανικός FDA χορήγησε πλήρη έγκριση τον περασμένο μήνα για τη χρήση του εμβολίου της Pfizer σε άτομα άνω των 16 ετών. Αυτό βασίστηκε σε 6μηνη παρακολούθηση κλινικών δεδομένων. Είχε ήδη εγκριθεί για επείγουσα χρήση τον περασμένο Δεκέμβριο με βάση συντομότερη, 2μηνη παρακολούθηση. Με τον ίδιο τρόπο τα εμβόλια των Pfizer και Moderna έχoυν έγκριση επί του παρόντος για παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών από FDA (ΗΠΑ) και EMA (Ευρώπη). Και τα δύο είναι mRNA εμβόλια, δηλαδή δεν περιέχουν τον ιό ή τμήμα του αλλά μια σειρά πληροφοριών για να εκπαιδεύσουν τα ανθρώπινα κύτταρα ώστε να φτιάξουν μια πρωτεΐνη που θα ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή προστατευτικών αντισωμάτων.

Εκπρόσωπος της Pfizer ανακοίνωσε ότι αναμένονται τα δεδομένα που απαιτούνται σε παιδιά 5 ως 11 ετών μέσα στον επόμενο μήνα. Τα δεδομένα για παιδιά ηλικίας 2 ως 5 ετών θα είναι διαθέσιμα σύντομα μετά. Για παιδιά μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών, η Pfizer δήλωσε ότι θα μπορούσε να έχει δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας το Νοέμβριο. Επίσης, η Moderna ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρώσει την εγγραφή συμμετεχόντων σε κλινική μελέτη για παιδιά μεταξύ 6 και 11 ετών, ενώ διεξάγει μελέτες επιλογής καταλληλότερης δόσης σε ακόμη μικρότερες ηλικιακές ομάδες.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, από την πλευρά τους, δήλωσαν ότι τα παιδιά σε κλινικές δοκιμές για εμβόλια έναντι COVID-19 θα πρέπει να παρακολουθούνται για τουλάχιστον 2 μήνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι εξετάζεται η ταχύτερη πορεία για την έγκριση της επείγουσας χρήσης πριν από την πλήρη έγκριση. Επίσης, ο FDA ανακοίνωσε ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δεδομένων όσο το δυνατόν γρηγορότερα, πιθανότατα σε λίγες εβδομάδες και όχι μήνες ως συνήθως.

Τα εμβόλια αποτελούν σημαντικότατη απάντησή μας στην πανδημία. Όμως, μέχρι να καλυφθεί όλος ο πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων και των παιδικών ηλικιών, επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας, οι αποστάσεις και πιθανώς η απομόνωση σε κάποιες περιπτώσεις, θα χρειαστούν κατά τους μήνες που ακολουθούν.

