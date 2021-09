Κοινωνία

Καιρός - Αρνιακός: Επιστρέφει το καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες (βίντεο)

Η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό. Πού αναμένονται τοπικές μπόρες.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, τόνισε πως ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός τις επόμενες ημέρες, με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φθάνουν τους 35 βαθμούς Κελσίου προς το Σαββατοκύριακο.

Όσον αφορά στη σημερινή ημέρα, στα δυτικά και αργότερα στην Κρήτη, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Τα φαινόμενα, όμως, θα εξασθενήσουν γρήγορα.

Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει στους 28-29 βαθμούς Κελσίου.

