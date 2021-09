Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: Εντυπωσιακό το “πακέτο” των μέτρων στη ΔΕΘ (βίντεο)

Πώς σχολίασε ο Υπ. Εσωτερικών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τι είπε για τις πρόωρες εκλογές και τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Εντυπωσιασμένος από τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”. «Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκε.

Εξήγησε πως η καλή οικονομική διαχείριση της Κυβέρνησης έδωσε δημοσιονομικό χώρο για φοροελαφρύνσεις, ενώ έκανε λόγο για «καταστροφολογική προσέγγιση» της αντιπολίτευσης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε ηθική και ουσιαστική κρίση την πιστοποίηση του αποδεικτικού εμβολιασμού, ενώ αναφερόμενος στην υποχρεωτικότητα του μέτρου, είπε πως θα εξεταστεί ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας.

Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο κ. Βορίδης τόνισε πως «το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντοτε έτοιμο, αλλά είναι επίσης απολύτως σαφές ότι δεν υπάρχουν (πρόωρες) εκλογές».

