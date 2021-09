Κοινωνία

Τροχαίο στο Σούνιο: Νεκρός 19χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο νοσοκομείο άλλα δύο νεαρά άτομα.

Τραγωδία στην άσφαλτο, με έναν 19χρονο από το Λαύριο να ανασύρεται νεκρός, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής επί της λεωφόρου Σουνίου, πολύ κοντά στην κατασκήνωση του υπουργείου Οικονομικών στο Σούνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να ντεραπάρει τρεις φορές και στη συνέχεια να συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Επί τόπου έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, όπου και απεγκλώβισαν τρία άτομα, όλα νεαρά από το Λαύριο.

Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος ενός από αυτά – του 19χρονου – ενώ τα άλλα δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Ο 19χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και γνωστός στην κοινωνία της Λαυρίου και η είδηση του ξαφνικού και άδικου θανάτου του έχει βυθίσει την πόλη στο πένθος.

Πηγή: notioanatolika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λογαριασμοί ρεύματος: Το όφελος για τα νοικοκυριά από τα μέτρα

Κορονοϊός - Λινού: Πρόβλεψη για πολλά κρούσματα στα σχολεία (βίντεο)

US Open: Ο Μεντβέντεφ “ισοπέδωσε” τον Τζόκοβιτς (βίντεο)