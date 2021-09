Πολιτική

Νίκη Κεραμέως: Το μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά (βίντεο)

Αλλάζουν πολλά στην εκπαίδευση, τονίζει η Υπουργός Παιδείας, που έστειλε ευχές σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

«Προτεραιότητα του Υπουργείου είναι τα μαθήματα φέτος να γίνουν δια ζώσης με όλα τα μέτρα ασφαλείας», αναφέρει η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε σημερινό μήνυμά της στα social media για τη νέα σχολική χρονιά.

«Σύμμαχός μας, η πιστή τήρηση των μέτρων από όλους και μεγάλο “όπλο”, το εμβόλιο», τονίζει η κ. Κεραμέως.

Όπως προσθέτει, από σήμερα «αλλάζουν πολλά και στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης», όπως νηπιαγωγείο από τα τέσσερα χρόνια, αγγλικά στο νηπιαγωγείο, καθώς και Εργαστήρια Δεξιοτήτων σε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο.

Η Υπουργός Παιδείας επισημαίνει πως προχώρησαν σχεδόν 12.000 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ενώ «ενισχύθηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η σχολική μονάδα αποκτά περισσότερη αυτονομία».

«Η παιδεία αναβαθμίζεται και τα παιδιά αποκτούν καλύτερες προοπτικές ζωής», καταλήγει η κ. Κεραμέως και εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλες και σε όλους.

