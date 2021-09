Κόσμος

Σεισμός στο Ιράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Ιράν.

Σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε σήμερα το πρωί την επαρχία Χορασάν-ε-Ραζαβί, στο βορειοανατολικό Ιράν, ανακοίνωσε το σεισμολογικό κέντρο της χώρας.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 8:32 (τοπική ώρα) σε βάθος 6 χιλιομέτρων κοντά στην πόλη Γουσάν, ανακοίνωσε η ιρανική σεισμολογική υπηρεσία.

Ο σεισμός έπληξε πολλές ζώνες στην επαρχία, κυρίως την επαρχιακή πρωτεύουσα Μασχάντ, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, χωρίς πάντως η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος να κάνει άμεσα λόγο για θύματα ή ζημιές.

«Οι ομάδες διάσωσης των πόλεων Μασχάντ, Καλάτ, Σεναράν και Νεϊσαμπούρ βρίσκονται σε κάτασταση συναγερμου», πρόσθεσε η Ερυθρά Ημισέληνος.

Από την πλευρά του, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) υπολόγισε πως η δόνηση ήταν μεγέθους 5,1 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος 2 χιλιομέτρων.

Ειδήσεις σήμερα:

Λογαριασμοί ρεύματος: Το όφελος για τα νοικοκυριά από τα μέτρα

Κορονοϊός - Λινού: Πρόβλεψη για πολλά κρούσματα στα σχολεία (βίντεο)

Καιρός - Αρνιακός: Επιστρέφει το καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες (βίντεο)