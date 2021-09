Life

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Οι δηλώσεις της για Φιλιππίδη και οι αντιδράσεις (βίντεο)

Κώστας Αρζόγλου, Βάσια Παναγοπούλου και Ελένη Τζώρτζη σχολιάζουν στο "Πρωινό" τις δηλώσεις "υπεράσπισης" της ηθοποιού για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Αντιδράσεις και ενοχλήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο και αφορά στον Πέτρο Φιλιππίδη ο οποίος είναι προφυλακισμένος για για έναν βιασμό και δύο απόπειρες.

Η ηθοποιός.όπως είπε στο MEGA το πρωί του Σαββάτου, χαρακτήρισε τον Πέτρο Φιλιππίδη «σπουδαίο ηθοποιό και σκηνοθέτη». «Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σχέδιο ζωής. Για κάποιο λόγο συνέβησαν όλα αυτά», είπε διαχωρίζοντας την ιδιότητα του καλλιτέχνη και του ανθρώπου.

«Αν μου είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο εγώ δεν θα μπορούσα να μην αντιδράσω» παραδέχτηκε η ίδια ενώ υποστήριξε πως οι άνθρωποι «δεν είμαστε μόνο ένα πράγμα. Όλοι έχουμε πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε».

Ο Κώστας Αρζόγλου, η Βάσια Παναγοπούλου και η Ελένη Τζώρτζη μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" εκφράζοντας την ενόχλησή τους.

