Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Επιδειξίας αυνανιζόταν σε παγκάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην σύλληψη του 57χρονου επιδειξία προχώρησαν οι αστυνομικοί, που ειδοποιήθηκαν άμεσα.

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ένας 57χρονος επιδειξίας αυνανιζόταν σε παγκάκι σε κεντρικό σημείο της Αγίας Παρασκευής.

Δυο πολίτες που ήρθαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο και χυδαίο θέαμα άρχισαν να φωνάζουν και στη συνέχεια κάλεσαν την Αστυνομία.

Ο επιδειξίας το έβαλε στα πόδια, όμως οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ δύο ώρες αργότερα κατάφεραν να τον εντοπίσουν, να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο τοπικό Α.Τ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώμα της Κυριακής.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Αρνιακός: Επιστρέφει το καλοκαίρι τις επόμενες ημέρες (βίντεο)

Mad Clip - “Το Πρωινό”: “Θρίλερ” με την περιουσία του - Τι αποκάλυψε ο παππούς του (βίντεο)

SpaceX: Πρώτη διαστημική πτήση μόνο με πολίτες