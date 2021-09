Κοινωνία

Νίκαια: Έριξε καυστικό υγρό στην πεθερά του

Συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος επιτέθηκε στην άτυχη γυναίκα έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο.

Καυστικό υγρό στην 64χρονη πεθερά του έριξε ένας 58χρονος, λίγο μετά τις 10 το πρωί, έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 58χρονος, που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, λογομάχησε με την 64χρονη και στη συνέχεια της έριξε καυστικό υγρό.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο “Αττικόν”, όπου και νοσηλεύεται.

Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας.

