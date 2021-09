Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση ανοιχτά της Κρήτης, σε κοντινή απόσταση με το νησί της Κάσου σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το το Γεωδυναμικό Ινστιστούτο ο σεισμός είχε μέγεθος 3,9 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος ήταν 15,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 45 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Ζάκρου στην Κρήτη.

