Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Θολό τοπίο την Δευτέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε και η Λίτσα Πατέρα έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε ότι η σημερινή ημέρα είναι καλή, ωστόσο για αρκετά ζώδια το τοπίο είναι θολό συμβουλεύοντας τα ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά τις επόμενες ώρες για να μην έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις!

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ενότητα από «Το Πρωινό» με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα:

