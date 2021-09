Life

“Ήλιος”: Οι πρώτες γραμμές του σεναρίου

Πρεμιέρα απόψε στις 20.00 στον ΑΝΤ1! Λίγο πριν οι ήρωες «χτίσουν» στις οθόνες μας τις ιστορίες τους, διαβάζουμε μαζί τις πρώτες γραμμές του σεναρίου.



Απόψε, στις 20:00, βγαίνει στον αέρα του ΑΝΤ1 το 1ο επεισόδιο του Β’ κύκλου της αγαπημένης δραματικής σειράς, «Ήλιος».

Λίγο πριν οι ήρωες «χτίσουν» στις οθόνες μας τις ιστορίες τους, διαβάζουμε μαζί τις πρώτες γραμμές του σεναρίου.

1η ΣΚΗΝΗ

Βλέπουμε την καψαλισμένη ανθοδέσμη του γάμου... σκόρπια αντικείμενα γύρω και στη συνέχεια δίπλα στην καψαλισμένη ανθοδέσμη βλέπουμε μια φωτογραφία του ζευγαριού σε κορνίζα που καίγεται.

Ο χώρος εντελώς αλλαγμένος: τραπέζια αναποδογυρισμένα, καρέκλες πεταμένες σπασμένα πιάτα, σκόρπια πράγματα... Άνθρωποι κάτω αναίσθητοι ή χτυπημένοι που υποφέρουν ή είναι νεκροί…

Παράλληλα ακούγονται φωνές μπλεγμένες η μία με την άλλη, δηλώνουν πόνο, αγωνία, απελπισία, ικεσία...

ΑΛΙΚΗ: Εύα! Άρη!

ΛΗΔΑ: Πέτρο!...

ΦΩΝΗ: Βοήθεια!... Εδώ, βοήθεια…

ΑΛΙΚΗ (μέσα από κλάματα): Δημήτρη!!... Δημήτρη μου, μ’ ακούς;! Μίλα μου!

2η ΣΚΗΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΑΛΙΚΗ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ

Συνεχίζουν να ακούγονται φωνές ανθρώπων που πονούν, κλάματα... βοήθεια...

Βλέπουμε την Αλίκη σκυμμένη πάνω του να του φωνάζει με αγωνία.

ΑΛΙΚΗ: Δημήτρη μου! Αγάπη μου κοίταξέ με! Είσαι καλά;

Του πιάνει τρυφερά και με φόβο το πρόσωπο, ενώ του μιλάει. Ο Δημήτρης ανακτά τις αισθήσεις του.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ψελλίζει): … Η Μαριάνθη; Τα παιδιά;

ΑΛΙΚΗ (κουνάει το κεφάλι «δεν ξέρω»): Πάω να τους βρω...

Ο Δημήτρης συγκατανεύει χαμένος και η Αλίκη φεύγει τρέχοντας φωνάζοντας.

ΑΛΙΚΗ: Εύα! Άρη!

Ο Δημήτρης ανασηκώνεται με κόπο. Δείχνει χάλια, κοιτάζει γύρω την εικόνα της καταστροφής.

Γενικά επικρατεί πανικός. Άνθρωποι που προσπαθούν να σηκωθούν, άλλοι όρθιοι προσπαθούν να βοηθήσουν, ακούγονται κλάματα, φωνές.

Ο Δημήτρης τρελαμένος, κινείται προς την έξοδο ζαλισμένος. Φωνάζει.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Καλέστε ασθενοφόρα!

Ένας Αστυνομικός απ’ αυτούς της φύλαξης τον πλησιάζει.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: Έρχονται αστυνόμε. Καλέσαμε ήδη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εκκενώστε το χώρο! Όσοι μπορούν να βγουν έξω!

Ο Δημήτρης επιστρέφει προς τη γιορτή, έντρομος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Μαριάνθη...

Τρέχει με αγωνία, σαρώνει με το βλέμμα του το χώρο γύρω. Βλέπουμε πως κρατά με πόνο το χέρι του στον ώμο.

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βαΐτσου, Παναγιώτα Βιτεντζάκη, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Δημήτρης Μοθωναίος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Δέσποινα Τσούτσα, Αντιγόνη Φρυδά, Νικόλας Χαλκιαδάκης.

#Hlios

«Ήλιος». Πρεμιέρα απόψε στις 20:00 και καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή.





