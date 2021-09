Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αυτές είναι οι φυλακές της Λέρου (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος μας ξεναγεί στις φυλακές Λέρου.

Αντίστροφή μέτρηση για την επιστροφή της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1, "Άγριες Μέλισσες" και τα γυρίσματα προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Λευτέρη Χαρίτου.

Η δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που καθήλωσε τους τηλεθεατές για δύο χρονιές, επιστρέφει στους δέκτες μας μετά από ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Τα γεγονότα στην τρίτη σεζόν διαδραματίζονται στην εποχή της δικτατορίας. Το Διαφάνι στον τρίτο κύκλο της σειράς «Άγριες Μέλισσες» μπαίνει στην περίοδο της χούντας και αυτό δεν θα αφήσει ανεπηρέαστους κάποιους από τους ήρωες.

Στο "Πρωινό", ο Λευτέρης Χαρίτος ξενάγησε για πρώτη φορά τους τηλεθεατές στα νέα πλατό, εκεί όπου θα δούμε και τις φυλακές της Λέρου.

