Σχολεία: Πολιτική αντιπαράθεση για την επιστροφή των μαθητών και τα μέτρα

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας για τη νέα σχολική χρονιά. Δριμεία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία σήμανε ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την Κυβέρνηση για ελλιπή μέτρα προφύλαξης έναντι του κορονοϊού.

Από το Δαμάσι, όπου παρέστη στα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Σχολείου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «θέλουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά, για αυτό θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα μέτρα που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί».

«Τα σχολεία ανοίγουν φέτος με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με νέο πρόγραμμα σπουδών πιο ενισχυμένο, την προσχολική αγωγή να ξεκινάει από την ηλικία των τεσσάρων ετών, με ξένη γλώσσα για πρώτη φορά και με 11.700 τακτικούς εκπαιδευτικούς και δασκάλους για πρώτη φορά που έγιναν διορισμοί από το 2010», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, η οποία στο μήνυμα της για τη νέα σχολική χρονιά, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως «η παιδεία αναβαθμίζεται και τα παιδιά αποκτούν καλύτερες προοπτικές ζωής».

Τσίπρας για σχολεία: Άνοιξαν σχεδόν όπως έκλεισαν τον Ιούνιο

«Όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες πάντα τα παιδιά θα τρέχουν προς το αύριο», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας, σε ανάρτηση του στο Facebook, με ευχές για «καλή σχολική χρονιά» σε όλους και όλες, «δύναμη, υπομονή, φροντίδα στους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους τους».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει ειδικότερα ότι σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι «και τα σχολεία άνοιξαν σχεδόν όπως έκλεισαν τον Ιούνη. Χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία φροντίδα για μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις, χωρίς περισσότερα μέτρα προστασίας, περισσότερους εκπαιδευτικούς ή περισσότερες αίθουσες». Προσθέτει πως «το μόνο που άλλαξε είναι οι κανόνες: Πέρυσι στην αρχή μάς έλεγαν ότι δεν κολλάνε τα παιδιά στα σχολεία. Μετά μας είπαν ότι τα σχολεία πρέπει να κλείσουν πρώτα, γιατί τα παιδιά μας είναι πολλαπλασιαστές του ιού. Φέτος μας λένε ότι για να κλείσουν θα πρέπει να νοσήσουν ταυτόχρονα τουλάχιστον 15 παιδιά σε κάθε τάξη».

Ο κ. Τσίπρας τονίζει πως «το συναίσθημα που για άλλη μια φορά μάς κυριεύει στο πρώτο σχολικό κουδούνι, είναι ανασφάλεια και ανησυχία», γιατί - όπως αναφέρει - «κάθε νοήμων γονιός δε χρειάζεται να είναι λοιμωξιολόγος για να καταλάβει τι θα μπορούσε να σημαίνει κάτι τέτοιο».

«Παρόλα αυτά, ετοιμάσαμε σήμερα τα παιδιά μας και τα είδαμε να τρέχουν με τη σάκα στον ώμο και με ανυπομονησία, για να βρούνε τους φίλους τους και τους καθηγητές τους. Γιατί όσο δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες, πάντα τα παιδιά θα τρέχουν προς το αύριο», υπογραμμίζει ο κ. Τσίπρας.

Γεννηματά: η Κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη

Στη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στο 12ο Δημοτικό σχολείο της Καλλιθέας, βρέθηκε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία σε δηλώσεις της επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη. «Κανένα μέτρο προφύλαξης δεν πάρθηκε. Ο συνωστισμός στις τάξεις επαναλαμβάνεται. Οι εμβολιασμοί καθυστερούν. Και το απαράδεκτο θα κλείνει τμήματα μόνο όταν έχουν κολλήσει μαζικά οι μαθητές τον ιό και τον έχουν μεταφέρει στην οικογένεια τους», εξήγησε η κ. Γεννηματά.

Κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εμβολιασθούν και ταυτόχρονα τον ΕΟΔΥ να χρησιμοποιήσει κινητά συνεργεία στα σχολεία για ενημέρωση και ενίσχυση των εμβολιασμών.

Η κ. Γεννηματά ευχήθηκε στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς μια ασφαλή και αποδοτική σχολική χρόνια, χωρίς κινδύνους για την υγεία τους και χωρίς νέα μαθησιακά κενά.

Κουτσούμπας: Αγώνας για ασφαλή σχολεία και ουσιαστική μόρφωση

«Αυτήν τη μέρα η σκέψη μας είναι με τις νέες και τους νέους, που ξαναβρίσκουν τους φίλους τους και συναντιούνται στον φυσικό τους χώρο, το σχολείο. Είναι με τους γονείς, που βλέπουν τα παιδιά τους να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη σχολική ζωή. Είναι με τους εκπαιδευτικούς, που νιώθουν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν να μορφώσουν, να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά μας», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Όμως, παράλληλα με τη χαρά και την προσμονή, υπάρχουν τα ερωτηματικά, η αγωνία μπροστά σε μια πολιτική, που δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, που δεν στηρίζει την ουσιαστική μόρφωση των νέων. Αντίθετα, βάζει συνεχώς εμπόδια και φραγμούς», πρόσθεσε ο Δ. Κουτσούμπας και κατέληξε στη δήλωσή του:

«Το ΚΚΕ θα βρεθεί δίπλα στους αγώνες και στις διεκδικήσεις, που απαιτούν το αυτονόητο:

Τα σχολεία να είναι ασφαλή, να δίνουν ουσιαστική μόρφωση, καλλιέργεια στα παιδιά μας.

Η αρχή κάθε σχολικής χρονιάς να συνοδεύεται μόνο από δίψα για μάθηση και δημιουργία. Όχι από άγχος.

Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονιών, να μορφωθούν τα παιδιά, να μην είναι ατομική υπόθεση, αλλά κυρίως κρατική ευθύνη.

Σε αυτή την υπόθεση το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους».

ΜέΡΑ25: Υγειονομική ανασφάλεια στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, το Γραφείο Τύπου του ΜέΡΑ25, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ευχόμαστε σε όλες και όλους, όσες και όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, καλή σχολική χρονιά, χωρίς τα περυσινά μπρος-πίσω και τα άνοιξε-κλείσε και τις παλινωδίες του Υπουργείου Παιδείας.

Δυστυχώς όμως, η κ. Κεραμέως και ο κ. Μητσοτάκης επέλεξαν τα σχολεία να ξανά ανοίξουν και φέτος, ακριβώς όπως και την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας των μαθητών, των μαθητριών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των γονέων από την πανδημία του κορονοϊού, κάτι που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει ξανά τα σχολεία να κλείσουν, όπως ήδη έχει αφήσει να εννοηθεί η νέα Υφυπουργός Παιδείας.

Το ΜέΡΑ25, από την προηγούμενη ακόμα έναρξη της σχολικής χρονιάς, αλλά και τώρα, ζητάει από την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρξουν τουλάχιστον για τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, μαζικά δωρεάν δημόσια rapid test, ιδιαίτερα τώρα με την έναρξη της χρονιάς όπου ήδη καταγράφονται πολλές χιλιάδες κρούσματα, αλλά και στη συνέχεια».





