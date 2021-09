Life

“Το Πρωινό” - Έλενα Ασημακοπούλου: Ο... θαυμαστής, η παρενόχληση και η σύλληψή του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλη η αλήθεια για τον stalker που της έκανε τη ζωή κόλαση.

Τη δυσάρεστη περιπέτεια που έζησε με τον stalker που της έκανε τη δύσκολη τη ζωή αφηγήθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου στην παρέα του "Πρωινού".

Ο εφιάλτης της ξεκίνησε όταν ένας φανατικός θαυμαστής την πήρε τηλέφωνο και της είπε ήθελε να τη γνωρίσει, με τρόπο όμως που την έκανε να τρομοκρατηθεί.

Η όμορφη ηθοποιός αρχικά το μόνο που έκανε ήταν να αρνηθεί όμως ο άγνωστος άντρας επέμεινε! Και όχι μόνο επέμεινε αλλά λίγο αργότερα βρέθηκε και στο μαγαζί της, ζητώντας της να του ανοίξει για να τη γνωρίσει.

Ο θαυμαστής της συνέχισε να την παρενοχλεί με μηνύματα στα social media, στα οποία της έστελνε γυμνές φωτογραφίες καθώς ήταν πεπεισμένος ότι είχαν σχέση. «Ήταν δεδομένο ότι είχα κάτι μαζί του στο μυαλό του. Νόμιζε ότι είχαμε σχέση».

Η ηθοποιός στην συνέχεια επικοινώνησε με τη δικηγόρο της και φώναξε την αστυνομία και τον συνέλαβαν.

«Περίμενε πότε θα με πετύχει μόνη. Αισθανόμουν ότι παρακολουθούμαι από παντού. Κοιτούσα τον καθρέφτη του αυτοκινήτου να δω ποιος ακολουθεί. Αυτός τώρα νοσηλεύεται. Έχουμε προχωρήσει να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Όταν τον συνέλαβαν και έμαθα την ιστορία του στεναχωρήθηκα και είπα να μην το προχωρήσω. Του είχε δημιουργηθεί μια εμμονή. Ωστόσο, από την αστυνομία μου είπαν ότι δεν ξέρουμε που μπορεί να φτάσει», δήλωσε η ηθοποιός.

Μετά τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια οι αρχές έδρασαν άμεσα και συνέλαβαν τον stalker αφού καθημερινά έκοβε βόλτες έξω από το μαγαζί της. Πλέον, όπως αποκάλυψε η ηθοποιός νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.