Life

“Ήλιος” - Καραμίχος: Το πρώτο επεισόδιο του β' κύκλου μας βρίσκει όλους στο νοσοκομείο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλά στο "Πρωινό" για την σειρά "Ήλιος" στην οποία πρωταγωνιστεί, το τηλεοπτικό "μπλόκο" του Πέτρου Φιλλιπίδη, αλλά τη βόλτα που έκανε με τον γιο του το Σάββατο στο Athens Pride.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ήταν ο αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Καραμίχος.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για την σειρά "Ήλιος" στην οποία πρωταγωνιστεί, το τηλεοπτικό "μπλόκο" του Πέτρου Φιλλιπίδη, αλλά τη βόλτα που έκανε με τον γιο του το Σάββατο στο Athens Pride.

"Το πρώτο επεισόδιο του β' κύκλου μας βρίσκει όλους στο νοσοκομείο", αποκάλυψε ο ηθοποιός για την σειρά του ΑΝΤ1, που κάνει σήμερα πρεμιέρα στις 20:00.

Εκφράζοντας τη γνώμη του για την απόφαση των καναλιών να μην προβάλλουν σειρές με τον προφυλακισμένο ηθοποιό, είπε "Καλό είναι για ένα διάστημα να μην προβάλλονται σειρές που έπαιζε ο Πέτρος Φιλιππίδης".

Στην συνέχεια ο Γιώργος Καραμίχος αποκάλυψε «Πήγα με τον μικρό χθες να γιορτάσουμε την ελευθερία των ανθρώπων Ακούσαμε διάφορα».

«Διάφοροι μου έστειλαν στο Instagram “ρεζιλίκια”. Κάνεις παρέλαση για να γιορτάσεις την απελευθέρωση. Όταν κάποιοι άνθρωποι επί χρόνια καταπιέζονται, ακόμη καταπιέζονται, και οι γυναίκες και οι άνθρωποι, πρέπει να γιορτάζουν το λίγο κομμάτι ελευθερίας που τους ανήκει. Πρέπει επιτέλους οι άνθρωποι να μάθουμε να αγαπάμε αυτό που μας αρέσει», είπε.

Τέλος, ο Γιώργος Καραμίχος τόνισε ότι «είμαστε στο 2021 και βλέπουμε τα υπέροχα αποτελέσματα από όλες τις μετρήσεις που έχουμε ανά τον κόσμο, ότι παιδιά με δύο μπαμπάδες ή με δύο μαμάδες δεν έχουν κακοποιητικές συμπεριφορές, η απόδοσή τους είναι εξαιρετική… Οπότε όλη αυτή η θεωρία και ο μύθος που υπήρχε ότι θα χαλάσει η κοινωνία, έχει καταρριφθεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Θολό τοπίο την Δευτέρα (βίντεο)

Light: Η πρώτη live εμφάνιση αφιερωμένη στην μνήμη του Mad Clip (βίντεο)

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Οι δηλώσεις της για Φιλιππίδη και οι αντιδράσεις (βίντεο)