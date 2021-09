Life

Ποια είναι η νέα τάση στο μακιγιάζ;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φετινό φθινόπωρο θέλει χρώμα!

Τo cat eye make up look παραμένει σταθερά στα νέα trends που ξεχωρίσαμε στο μακιγιάζ των μοντέλων που περπάτησαν στις πιο διάσημες πασαρέλες του κόσμου, η διαφορά όμως είναι ότι αυτό το φθινόπωρο το eyeliner έχει χρώμα: κίτρινο, πορτοκαλί, ροζ και φυσικά έντονο μπλε.

Το μπλε eyeliner, είναι η πιο hot τάση του φθινοπώρου και ο οίκος Dior μας προτείνει να τονίσουμε τα μάτια μας με μία βαθιά μπλε γραμμή eyeliner στο κάτω βλέφαρο δημιουργώντας ένα διαφορετικό smokey eye beauty look. Δύο στρώσεις μάσκαρα θα χαρίσουν όγκο στις βλεφαρίδες σου και το αποτέλεσμα θα είναι ένα έντονο βλέμμα γεμάτο μυστήριο. Ολοκλήρωσε το μακιγιάζ σου με ένα setting spray για σταθερό και με διάρκεια αποτέλεσμα.

Aν επιλέξεις ένα έντονο ροζ eyeliner -ταιριάζει μοναδικά στα καστανά ή μαύρα μάτια- κράτησε χαμηλούς τόνους στο υπόλοιπο μακιγιάζ ολοκληρώνοντας με ένα lip gloss ή ένα balm και ένα ρουζ σε μία ροζ, φυσική απόχρωση.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Mad Clip: το τραγούδι που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει (αποκλειστικό βίντεο)

Πλαστά πιστοποιητικά: έδωσε 500 ευρώ σε νοσηλεύτρια για να μην του κάνει το εμβόλιο (αποκλειστικό)