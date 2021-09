Life

Φαίη Σκορδά: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα αγόρια της! (εικόνες)

Η γλυκιά ανάρτηση της παρουσιάστριας στο Instagram για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου σήμερα και το πρωινό σηματοδότησε την έναρξη του σχολικού έτους, καθώς το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία χτυπά και οι μαθητές επιστρέφουν σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει το υπουργείο Παιδείας, τη φετινή χρονιά βασικό στόχος είναι να παραμείνουν ανοιχτά όλα τα τμήματα και τα σχολικά μαθήματα να γίνονται δια ζώσης και όχι με τηλεκπαίδευση, όπως τις προηγούμενες δύο χρονιές.

Πρώτη μέρα στο σχολείο και για τους γιους της Φαίης Σκορδά, Γιάννη και Δημήτρη, οι οποίοι τηρούν κατά γράμμα τις οδηγίες των ειδικών και φορούν τη μάσκα τους.

Η παρουσιάστρια φωτογράφισε τους γιους της λίγο πριν φύγουν για το σχολείο κια ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram μαζί με μια μικρή λεζάντα

