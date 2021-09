Πολιτική

Μητσοτάκης: Η έκπληξη on air σε τοπική εκπομπή της Λάρισας - Απολαυστικός διάλογος

Ο σταθμός δέχτηκε κλήση από το πρωθυπουργικό γραφείο με τον συνεργάτη του Πρωθυπουργού να λέει πως ο κ. Μητσοτάκης θέλει... να τους πει μια "καλημέρα".



Καθ’ οδόν για τα Φάρσαλα, από το Δαμάσι όπου βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και για συναντήσεις με τοπικούς φορείς, φαίνεται πως άκουγε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της περιοχής (ΤRT 95,1) με το περιεχόμενο της εκπομπής να είναι άκρως χιουμοριστικό.

Εν όψει, λοιπόν, και της επίσκεψης Μητσοτάκη, οι δημοσιογράφοι Βαγγέλης Βουλάγκας και Νίκος Χαϊδάς εστίαζαν σε αυτήν, με τον πρωθυπουργό, ωστόσο, να… ακούει από το αυτοκίνητό του.

«Σιγά μη μας ακούει ο Μητσοτάκης», σημείωναν. Τότε, αμέσως, ο σταθμός δέχτηκε μια κλήση από το πρωθυπουργικό γραφείο, με τον συνεργάτη του πρωθυπουργού να λέει στο ακουστικό πως ο κ. Μητσοτάκης άκουσε το κάλεσμά τους και θα… ήθελε να παρέμβει τηλεφωνικά για να τους πει μια καλημέρα.

Ο απολαυστικός διάλογος μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των δημοσιογράφων:

Δημοσιογράφος : Να τος, να τος ο πρωθυπουργός. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεφωνική γραμμή;

: Να τος, να τος ο πρωθυπουργός. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην τηλεφωνική γραμμή; Δημοσιογράφος : Αυτά δεν γίνονται, φίλε. Εδώ πέρα εγώ έχω πάθει πλάκα τώρα.

: Αυτά δεν γίνονται, φίλε. Εδώ πέρα εγώ έχω πάθει πλάκα τώρα. Δημοσιογράφος : Μήπως μας κάνουν πλάκα, Νίκο;

: Μήπως μας κάνουν πλάκα, Νίκο; Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα σας.

Καλημέρα σας. Δημοσιογράφος : Καλημέρα, κύριε Μητσοτάκη.

: Καλημέρα, κύριε Μητσοτάκη. Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας άκουγα στο αυτοκίνητο καθ’ οδόν για τα Φάρσαλα, διότι ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς.

Σας άκουγα στο αυτοκίνητο καθ’ οδόν για τα Φάρσαλα, διότι ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς. Δημοσιογράφος : Να είστε καλά.

: Να είστε καλά. Κυριάκος Μητσοτάκης: Και μιας και σας έφερα ήλιο, πώς τον είπατε... λαμπρό, νεοδημοκρατικό.

Και μιας και σας έφερα ήλιο, πώς τον είπατε... λαμπρό, νεοδημοκρατικό. Δημοσιογράφος: Νεοδημοκρατικό - Μητσοτακικό.

Νεοδημοκρατικό - Μητσοτακικό. Κυριάκος Μητσοτάκης: Μητσοτακικό. Είπα να σας πάρω, να σας πω μια καλημέρα.

Μητσοτακικό. Είπα να σας πάρω, να σας πω μια καλημέρα. Δημοσιογράφος : Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρωθυπουργέ, να είστε καλά. Αλλά, πραγματικά, πιστέψαμε ότι μας κάνουν πλάκα. Λέμε τώρα, εντάξει, μας παίρνουν τηλέφωνο, θέλει να βγει ο πρωθυπουργός τώρα στη γραμμή;

: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρωθυπουργέ, να είστε καλά. Αλλά, πραγματικά, πιστέψαμε ότι μας κάνουν πλάκα. Λέμε τώρα, εντάξει, μας παίρνουν τηλέφωνο, θέλει να βγει ο πρωθυπουργός τώρα στη γραμμή; Κυριάκος Μητσοτάκης: Είδατε; Έχει και τα τυχερά της η δουλειά σας.

Είδατε; Έχει και τα τυχερά της η δουλειά σας. Δημοσιογράφος : Μείναμε άφωνοι και δεν το συνηθίζουμε αυτό.

: Μείναμε άφωνοι και δεν το συνηθίζουμε αυτό. Δημοσιογράφος : Δηλαδή, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα, κύριε πρωθυπουργέ. Για πείτε μας δυο λόγια με την ευκαιρία που σας έχουμε, για το σχολείο, για τα εγκαίνια, για τον αγιασμό που κάνατε στο Δαμάσι.

: Δηλαδή, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα, κύριε πρωθυπουργέ. Για πείτε μας δυο λόγια με την ευκαιρία που σας έχουμε, για το σχολείο, για τα εγκαίνια, για τον αγιασμό που κάνατε στο Δαμάσι. Κυριάκος Μητσοτάκης : Κοιτάξτε, το σχολείο είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Θυμάστε ότι είχα αναλάβει μία δέσμευση αμέσως μετά το σεισμό, μιλώντας και με τον διευθυντή του σχολείου, ότι θα παρέμβουμε και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πράγματι, τα καταφέραμε με τη βοήθεια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία και κάλυψε εξ ολοκλήρου τη χορηγία για να κατασκευαστεί το σχολείο. Και είχα την ευκαιρία σήμερα να κάνω αγιασμό στο Δαμάσι, να μιλήσω με τα παιδιά, με τους γονείς, και βέβαια να διαπιστώσω ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην περιοχή, επειδή άκουσα και τα λέγατε. Έχετε δίκιο να τα επισημαίνετε. Έχουμε ακόμα αρκετά σπίτια, τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν και αυτά, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει συνολικά στη Θεσσαλία και με τον ΙΑΝΟ και με το σεισμό ότι μπορούμε να σταθούμε κοντά στους πολίτες που δοκιμάζονται και πολύ γρήγορα θα γιατρέψουμε τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές.

: Κοιτάξτε, το σχολείο είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Θυμάστε ότι είχα αναλάβει μία δέσμευση αμέσως μετά το σεισμό, μιλώντας και με τον διευθυντή του σχολείου, ότι θα παρέμβουμε και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε το σχολείο να είναι έτοιμο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πράγματι, τα καταφέραμε με τη βοήθεια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία και κάλυψε εξ ολοκλήρου τη χορηγία για να κατασκευαστεί το σχολείο. Και είχα την ευκαιρία σήμερα να κάνω αγιασμό στο Δαμάσι, να μιλήσω με τα παιδιά, με τους γονείς, και βέβαια να διαπιστώσω ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην περιοχή, επειδή άκουσα και τα λέγατε. Έχετε δίκιο να τα επισημαίνετε. Έχουμε ακόμα αρκετά σπίτια, τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν και αυτά, αλλά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει συνολικά στη Θεσσαλία και με τον ΙΑΝΟ και με το σεισμό ότι μπορούμε να σταθούμε κοντά στους πολίτες που δοκιμάζονται και πολύ γρήγορα θα γιατρέψουμε τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές. Δημοσιογράφος : Κύριε πρωθυπουργέ, επειδή τα μηνύματα έρχονται, έχουν πάθει πλάκα όλοι τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, τα μηνύματα που βλέπω τώρα, έχουμε πάθει πλάκα. Λοιπόν, θα σας πω ότι έχω μηνύματα από τρεις ακροατές τώρα που στέλνουνε. Θέλουν βοήθεια λέει στον κατώτατο μισθό.

: Κύριε πρωθυπουργέ, επειδή τα μηνύματα έρχονται, έχουν πάθει πλάκα όλοι τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, τα μηνύματα που βλέπω τώρα, έχουμε πάθει πλάκα. Λοιπόν, θα σας πω ότι έχω μηνύματα από τρεις ακροατές τώρα που στέλνουνε. Θέλουν βοήθεια λέει στον κατώτατο μισθό. Δημοσιογράφος : Να κοιτάξετε τον κατώτατο μισθό.

: Να κοιτάξετε τον κατώτατο μισθό. Δημοσιογράφος : Εμείς μιλάμε απευθείας με τον πρωθυπουργό και λέμε τα μηνύματα του κόσμου τώρα. Το εξετάζει η κυβέρνηση; Το εξετάζει αυτό;

: Εμείς μιλάμε απευθείας με τον πρωθυπουργό και λέμε τα μηνύματα του κόσμου τώρα. Το εξετάζει η κυβέρνηση; Το εξετάζει αυτό; Κυριάκος Μητσοτάκης : Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά νομίζω με ησυχία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσετε το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη κάναμε μία σειρά από σημαντικές, οικονομικές εξαγγελίες.

: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά νομίζω με ησυχία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσετε το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη κάναμε μία σειρά από σημαντικές, οικονομικές εξαγγελίες. Δημοσιογράφος : Αυτό έπρεπε να πείτε. Δεν χορτάσατε εξαγγελίες το Σαββατοκύριακο;

: Αυτό έπρεπε να πείτε. Δεν χορτάσατε εξαγγελίες το Σαββατοκύριακο; Κυριάκος Μητσοτάκης : Που αφορούν όλους. Μάλιστα, τώρα είχα την ευκαιρία να συναντήσω και έναν κτηνοτρόφο στο δρόμο. Σταμάτησα και του είπα μία καλημέρα. Θυμίζω ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ άμεσα, από αρχές Οκτωβρίου, στις ζωοτροφές, και να στηρίξουμε με αυτό τον τρόπο τους κτηνοτρόφους μας. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά, εδώ, η καρδιά της εργατιάς χτυπάει στη Λάρισα, ότι έχουμε σημαντικότατους πόρους ευρωπαϊκούς από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταφέραμε και προστατεύσαμε τις ενισχύσεις των αγροτών μας και νομίζω θα κάνουμε και στον πρωτογενή τομέα σημαντικά πράγματα.

: Που αφορούν όλους. Μάλιστα, τώρα είχα την ευκαιρία να συναντήσω και έναν κτηνοτρόφο στο δρόμο. Σταμάτησα και του είπα μία καλημέρα. Θυμίζω ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ άμεσα, από αρχές Οκτωβρίου, στις ζωοτροφές, και να στηρίξουμε με αυτό τον τρόπο τους κτηνοτρόφους μας. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά, εδώ, η καρδιά της εργατιάς χτυπάει στη Λάρισα, ότι έχουμε σημαντικότατους πόρους ευρωπαϊκούς από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Καταφέραμε και προστατεύσαμε τις ενισχύσεις των αγροτών μας και νομίζω θα κάνουμε και στον πρωτογενή τομέα σημαντικά πράγματα. Δημοσιογράφος : Πάντως, το είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε σήμερα, τήρησε τη δέσμευσή του, στον αγιασμό του σχολείου στο Δαμάσι. Να μας πείτε, επειδή ξέρω ότι βιάζεστε, πώς σας ήρθε αυτό για τη γαλοπούλα που συζητάει όλη η Ελλάδα;

: Πάντως, το είπαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε σήμερα, τήρησε τη δέσμευσή του, στον αγιασμό του σχολείου στο Δαμάσι. Να μας πείτε, επειδή ξέρω ότι βιάζεστε, πώς σας ήρθε αυτό για τη γαλοπούλα που συζητάει όλη η Ελλάδα; Δημοσιογράφος : Για τη γαλοπούλα. Αυτό, δηλαδή, δεν …

: Για τη γαλοπούλα. Αυτό, δηλαδή, δεν … Δημοσιογράφος : Λέγαμε με τον Νίκο, εμείς τρώμε και χοιρινό.

: Λέγαμε με τον Νίκο, εμείς τρώμε και χοιρινό. Δημοσιογράφος : Έτσι ακριβώς. Και δεν απήντησε και η γαλοπούλα, δηλαδή.

: Έτσι ακριβώς. Και δεν απήντησε και η γαλοπούλα, δηλαδή. Κυριάκος Μητσοτάκης : Κοιτάξτε, αν δεν διανθίζουμε και αυτές τις ενέσεις με λίγο χιούμορ, δεν περνάει εύκολα η ώρα. Εγώ ήθελα να σας πω μια καλημέρα. Κατευθύνομαι τώρα στα Φάρσαλα. Έχουμε και εκεί σημαντικά πράγματα να πούμε για το Φράγμα του Ενιπέα, που είναι μια εκκρεμότητα μεγάλη για την περιοχή εδώ και δεκαετίες, και να σας ενθαρρύνω να συνεχίζετε έτσι με χιούμορ να σχολιάζετε την επικαιρότητα.

: Κοιτάξτε, αν δεν διανθίζουμε και αυτές τις ενέσεις με λίγο χιούμορ, δεν περνάει εύκολα η ώρα. Εγώ ήθελα να σας πω μια καλημέρα. Κατευθύνομαι τώρα στα Φάρσαλα. Έχουμε και εκεί σημαντικά πράγματα να πούμε για το Φράγμα του Ενιπέα, που είναι μια εκκρεμότητα μεγάλη για την περιοχή εδώ και δεκαετίες, και να σας ενθαρρύνω να συνεχίζετε έτσι με χιούμορ να σχολιάζετε την επικαιρότητα. Δημοσιογράφος : Να είστε καλά, πρωθυπουργέ, καλή δύναμη στο έργο σας.

: Να είστε καλά, πρωθυπουργέ, καλή δύναμη στο έργο σας. Δημοσιογράφος : Κύριε πρωθυπουργέ, καλή δύναμη, και να βοηθήσετε τον κόσμο στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε πρωθυπουργέ. Αυτό περιμένει ο κόσμος από εσάς.

: Κύριε πρωθυπουργέ, καλή δύναμη, και να βοηθήσετε τον κόσμο στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε πρωθυπουργέ. Αυτό περιμένει ο κόσμος από εσάς. Κυριάκος Μητσοτάκης: Μία κουβέντα εγώ θέλω να πω, είναι ότι όσο η οικονομία αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί πιστεύω με πολύ ισχυρούς ρυθμούς, το είπα και εχθές, το επαναλαμβάνω, η ανάπτυξη πρέπει να είναι για όλους τους Έλληνες. Όλοι πρέπει να έχουν μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Εκεί είναι προσηλωμένη όλη η προσοχή μου και εκεί καταλήγουν και όλες οι δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζουμε.

Μία κουβέντα εγώ θέλω να πω, είναι ότι όσο η οικονομία αναπτύσσεται και θα αναπτυχθεί πιστεύω με πολύ ισχυρούς ρυθμούς, το είπα και εχθές, το επαναλαμβάνω, η ανάπτυξη πρέπει να είναι για όλους τους Έλληνες. Όλοι πρέπει να έχουν μέρισμα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Εκεί είναι προσηλωμένη όλη η προσοχή μου και εκεί καταλήγουν και όλες οι δημόσιες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Δημοσιογράφος : Εάν βοηθήσετε, αυτό να ξέρετε, θα είστε και θα είστε για πάντα ο πρωθυπουργός.

: Εάν βοηθήσετε, αυτό να ξέρετε, θα είστε και θα είστε για πάντα ο πρωθυπουργός. Δημοσιογράφος : Θα βγαίνει για πολλά χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν το καταφέρει αυτό. Και φαίνεται ότι ήταν γουρλίδικη η selfie που είχαμε βγάλει πριν από δύο χρόνια, κύριε πρωθυπουργέ.

: Θα βγαίνει για πολλά χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν το καταφέρει αυτό. Και φαίνεται ότι ήταν γουρλίδικη η selfie που είχαμε βγάλει πριν από δύο χρόνια, κύριε πρωθυπουργέ. Δημοσιογράφος : Στις εκλογές. Ναι.

: Στις εκλογές. Ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας μέρα.

Δημοσιογράφος: Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δημοσιογράφος: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.