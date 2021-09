Κοινωνία

Μέγαρα: Ανήλικοι με μαχαίρια έκλεβαν πεζούς

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για ληστείες κατ' εξακολούθηση.

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων και της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενοι για ληστείες κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο συλληφθέντες, από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, διέπρατταν ληστείες σε βάρος πεζών, στην περιοχή των Μεγάρων.

Οι κατηγορούμενοι επέλεγαν, απογευματινές ή βραδινές ώρες, σημεία με ελάχιστη κίνηση και απειλούσαν τα θύματά τους με μαχαίρι ή με τη χρήση σωματικής βίας. Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, διαπιστώθηκε η διάπραξη επτά ληστειών από τους ανήλικους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

