Ηλιούπολη: Διαρρήκτες σκαρφάλωσαν στον πρώτο όροφο από την υδρορροή

Συμμορία είχε "ρημάξει" σπίτια στην Ηλιούπολη. Πώς έπεσαν στα "δίχτυα" της Αστυνομίας.

Συμμορία που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες στην Ηλιούπολη αποδομήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής. Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Ηλιούπολη, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, δύο Αλβανοί, ηλικίας 26 και 34 ετών, μέλη της συμμορίας, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφίας και παράβασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται συνεργός τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τη σύλληψή τους, οι δύο δράστες είχαν αναρριχηθεί, μέσω υδρορροής, σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και αφού ξήλωσαν τα προστατευτικά κάγκελα παραθύρου εισέβαλαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν ηλεκτρονικές συσκευές, διάφορα αντικείμενα και κλειδί αυτοκινήτου.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους δύο αλλοαπούς. Σε κοντινή απόσταση από το σημείο τέλεσης της κλοπής εντόπισαν και το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο της συμμορίας. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μέρος των κλοπιμαίων και διαρρηκτικά εργαλεία.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών.

Σημειώνεται, ότι οι συλληφθέντες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα και ληστείες.

