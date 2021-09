Οικονομία

ΥΠΑ - Notam: Νέες οδηγίες για πτήσεις εσωτερικού

Νέες αεροπορικές οδηγίες για πτήσεις εσωτερικού προς όλους τους προορισμούς της χώρας. Τι ισχύει για Έλληνες και ξένους.



Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό τις νέες αεροπορικές οδηγίες για πτήσεις εσωτερικού προς όλους τους προορισμούς της χώρας που ισχύουν από την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Ειδικότερα, η notam για τα αεροπορικά ταξίδια με πτήσεις εσωτερικού στην Ελλάδα προβλέπει τα ακόλουθα.

Οι επιβάτες από 12 ετών και άνω προς όλους τους προορισμούς της χώρας οφείλουν να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορονοϊό COVID-19 και να επιδεικνύουν βεβαίωση/πιστοποιητικό εμβολιασμού. Το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 (EU DIGITAL COVID-19 CERTIFICATE ), είναι επίσης αποδεκτό. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου και τον αριθμό των δόσεων. Να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. κορονοϊό COVID-19 (rapid test), εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης. Οι επιβάτες πτήσεων εσωτερικού που δεν έχουν εμβολιαστεί για να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο θα πρέπει να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο για(rapid test), εντός 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.

Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών μπορούν να πραγματοποιούν τις αεροπορικές μετακινήσεις τους και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που παρέχεται δωρεάν από το Κράτος και πραγματοποιείται έως 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα πτήσης.

Το ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από τις πλατφόρμες www.gov.gr και HTTPS://SELF-TESTING.GOV.GR είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς προερχόμενους από το εξωτερικό μπορούν να προσκομίζουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή την βεβαίωση νόσησης ή το αρνητικό τεστ, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική ή ρωσική γλώσσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα έγγραφα να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Αν οι έλεγχοι αυτοί έχουν διενεργηθεί στην αλλοδαπή και ισχύουν κατά τον χρόνο επιβίβασης των επιβατών στο αεροσκάφος, οι σχετικές βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τις οποίες επετράπη η είσοδος τους στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση.

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα δεν του επιτρέπεται η επιβίβαση στο αεροπλάνο. Ο έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών και δειγματοληπτικά από τις αστυνομικές αρχές σε αεροδρόμια. Οι αεροπορικές εταιρίες υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα.

