Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Κρούσματα σε παιδικό σταθμό

Συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε παιδικό σταθμό.

Τρία κρούσματα κορνοϊού βρέθηκαν στον δημοτικό παιδικό σταθμό «Άγιος Στυλιανός» στη Θεσσαλονίκη.

Ανάμεσα στα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί βρίσκεται ένα παιδί 2,5 χρονών, ενώ οι άλλοι δυο είναι παιδαγωγοί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κανένα από τα παραπάνω κρούσματα δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του παιδικού σταθμού υποστήριξε ότι το πρώτο κρούσμα είναι μια δασκάλα που ήταν σε άδεια και τελευταία ημέρα εργασίας την 1η Σεπτεμβρίου. Πριν επιστρέψει στην εργασία της υποβλήθηκε σε τεστ που έδειξε ότι είναι θετική. Αμέσως μπήκε σε καραντίνα όπως προβλέπεται για τα θετικά κρούσματα.

Το δεύτερο κρούσμα ήταν μια άλλη δασκάλα που ένιωσε μια ενόχληση στο λαιμό της. Αυτό την κινητοποίησε και το τεστ που έκανε βγήκε θετικό. Ο γιατρός του ιδρύματος επικοινώνησε με τον ΕΟΔΥ και πήρε τις κατευθύνσεις για όσα πρέπει να γίνουν, η αίθουσα και όσοι χώροι χρησιμοποιήθηκαν από τα συγκεκριμένα παιδιά έκλεισαν και απολυμάνθηκαν, ενώ τα παιδιά τέθηκαν σε καραντίνα 10 ημερών στο σπίτι τους.

Ανάμεσα στα παιδιά που βρίσκονταν στα «Συννεφάκια» ήταν και ένα παιδάκι 2,5 ετών από την κλειστή δομή του Αγίου Στυλιανού (στην οποία φιλοξενούνται συνολικά 18 παιδιά) και το οποίο το περασμένο Σάββατο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Κατόπιν επικοινωνίας με τον ΕΟΔΥ, κρίθηκε σκόπιμο να διακομιστεί σε νοσοκομείο και παρότι εφημέρευε το «Παπαγεωργίου» έγιναν κινήσεις και τελικά μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο το οποίο είναι πολύ κοντά στον «Άγιο Στυλιανό», ώστε να το φροντίζει το προσωπικό του ιδρύματος επί 24ώρου βάσεως, χωρίς να επιβαρύνεται το νοσοκομείο. "Το παιδάκι είναι πολύ καλά στην υγεία του, χωρίς να εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο συνολικά 10 μέρες», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Αγίου Στυλιανού, σήμερα το προσωπικό υποβλήθηκε σε νέα rapid test ενώ θα γίνουν και μοριακά, ενώ όλοι οι χώροι έχουν απολυμανθεί.

Πηγή: GRTimes

