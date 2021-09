Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Επιπλέον έκπτωση μέχρι 600 κιλοβατώρες τον μήνα

Νέες μειωμένες τιμές από ΔΕΗ και ιδιωτικούς παρόχους. Αφορά το 80% των νοικοκυριών. Έκτακτη σύσκεψη Σκρέκα την Τρίτη.



Επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας με το ποσό των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες κατανάλωσης κάθε μήνα προβλέπει το σχέδιο για την προστασία των καταναλωτών που τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Η στήριξη αφορά σε όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης ανεξάρτητα από τον πάροχο με τον οποίον είναι συμβεβλημένοι ενώ σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, θα επεκταθεί η εκπτωτική πολιτική που ήδη ισχύει, καλύπτοντας πλήρως τις ανατιμήσεις που θα είχε ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση έως 600 kWh ανά μήνα.

Αυτά επισημαίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ανακοίνωση αναφορικά με τις κυβερνητικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση των αναμενόμενων ανατιμήσεων στην ενέργεια εξαιτίας κυρίως της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Όπως τονίζει το ΥΠΕΝ, με αυτά τα μέτρα θα αντισταθμιστεί σχεδόν το σύνολο των εκτιμώμενων ανατιμήσεων έως το τέλος του έτους για ένα μέσο νοικοκυριό. Από τον επόμενο μήνα το ύψος της στήριξης θα εμφανίζεται σε διακριτή γραμμή στους λογαριασμούς ρεύματος προκειμένου να γίνεται εύκολα αντιληπτό από όλους τους πολίτες.

Για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη αύριο, Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή της ΡΑΕ και όλων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη σύσκεψη ο κ. Σκρέκας θα ζητήσει από τους παρόχους να συνδράμουν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων για τους καταναλωτές από τις αναμενόμενες ανατιμήσεις στο κόστος ενέργειας, απορροφώντας μέρος των αυξήσεων.

Η στήριξη των καταναλωτών θα χρηματοδοτηθεί από το Ειδικό Ταμείο Στήριξης για την Ενεργειακή Μετάβαση, στο οποίο θα διοχετευθεί ποσό ύψους τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων ευρώ από τα αυξημένα έσοδα που αντιστοιχούν στη χώρα μας το 2021 από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Ρύπων. Στο τέλος του έτους θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση και εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν έκτακτες συνθήκες στη διεθνή αγορά ενέργειας, θα εξεταστεί η επέκταση της στήριξης από το Ειδικό Ταμείο.

Επίσης, θα υπάρξει αύξηση 20% στο επίδομα θέρμανσης, ενώ θα αξιοποιηθούν 100 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες που θα παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε ευάλωτα νοικοκυριά σε σχεδόν μηδενικές τιμές.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση, μπροστά στο παγκόσμιο φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης, έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη όλων των καταναλωτών χαμηλής τάσης. Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωράμε στη δημιουργία Ειδικού Ταμείου Στήριξης για την Ενεργειακή Μετάβαση για να απομειώσουμε δραστικά ή και να μηδενίσουμε τις αναμενόμενες αυξήσεις στο ρεύμα σε όλους τους καταναλωτές έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, εξετάζουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε μέσω του Ταμείου και άλλες δράσεις που θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για την ενεργειακή μετάβαση, είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε την κοινωνία προκειμένου να μη μείνει κανένας πολίτης πίσω».

