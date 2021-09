Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στο Δαμάσι 50 μέτρα από το σχολείο μένουν σε κοντέινερ (εικόνες)

Για «θράσος» και «γκεμπελική προπαγάνδα» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού στο σεισμόπληκτο Δαμάσι.



«Ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε σήμερα κάθε όριο θράσους και γκεμπελικής προπαγάνδας», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «χωρίς ντροπή πήγε στο σεισμόπληκτο Δαμάσι να εγκαινιάσει το σχολείο που κατασκεύασε εξ ολοκλήρου ιδιωτική εταιρεία την ώρα που 50 μέτρα πιο μακριά οι κάτοικοι, 7 μήνες τώρα, μένουν σε κοντέινερ αντιμετωπίζοντας την αδιαφορία της επίσημης πολιτείας».

«Από τις 3 Μαρτίου που έγινε ο σεισμός, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν λάβει από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη μόνο το αρχικό βοήθημα των 600 ευρώ ενώ τα χρήματα για την κατεστραμμένη οικοσκευή άρχισαν να τα λαμβάνουν μόλις πριν από ένα μήνα!!!», υπογραμμίζει η αξιωματική αντιπολίτευση.

«Είναι δε τέτοιο το μέγεθος της αθλιότητας των επιτελών του κ. Μητσοτάκη που μόλις πριν από μια εβδομάδα εμφανίστηκαν ειδικά συνεργεία για να καθαρίσουν τα μπάζα από τα κατεστραμμένα σπίτια εν όψει της επίσκεψης Μητσοτάκη», συνεχίζει, τονίζοντας πως «δεκάδες οικογένειες σε Δαμάσι και Μεσοχώρι ακόμα περιμένουν τα άτοκα δάνεια για να αρχίσουν τις εργασίες επισκευής των σπιτιών τους και ετοιμάζονται να ζήσουν τον χειμώνα στα κοντέινερ».

«Αυτό βέβαια ελάχιστα ενδιαφέρει τον κ. Μητσοτάκη. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι ένα καλό πλάνο για να μπορεί να πει τα χυδαία ψέματά του», καταλήγει.

Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ επισυνάπτει και σχετικές φωτογραφίες

Άννα Βαγενά: «Με ξένα κόλλυβα»

Από την πλευρά της η βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Άννα Βαγενά, σε δήλωσή της με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο σχολείο στο Δαμάσι, αναφέρει:

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε σήμερα το καινούργιο σχολείο στο σεισμόπληκτο Δαμάσι. Τοποθέτησε μάλιστα και μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του σχολείου, που γράφει «Το σχολείο αυτό εγκαινιάστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη». Εκείνο, βέβαια, που δεν γράφει η πλάκα και που δεν θα τονίσει ίσως κανένα ΜΜΕ, είναι ότι το σχολείο αυτό, που χτίστηκε στη θέση του παλιού, που κατέστρεψε ο σεισμός της 3ης Μαρτίου του 2021, χτίστηκε εξ ολοκλήρου με χορηγία της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» και όχι με χρήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.





Ο πρωθυπουργός καμαρώνει ότι η κυβέρνηση ενήργησε γρήγορα για να δοθεί η άδεια στην ανάδοχο εταιρεία. Δεν μας λέει, όμως, τίποτα για άλλα σχολεία της περιοχής μας, όπως αυτό της Φαλάνης, όπου τα παιδιά θα κάνουν φέτος μάθημα σε κοντέινερ και, βεβαίως, δεν μας είπε τίποτα για τους σεισμοπαθείς του Δαμασίου και του Μεσοχωρίου, που θα περάσουν τον χειμώνα αυτόν – και ποιος ξέρει πόσους ακόμα – σε κοντέινερ, γιατί τα σπίτια τους καταστράφηκαν κι ένας θεός ξέρει πότε και πώς θα ξαναχτιστούν ή θα επισκευαστούν.

Ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού, έσπευσαν να μαζέψουν τα μπάζα από τα ερείπια του σεισμού, που μέχρι τώρα ήταν ακόμα παρατημένα στους δρόμους στο Δαμάσι. Αυτό είναι, άλλωστε, που τους ενδιαφέρει, η «βιτρίνα» και η «επικοινωνία» με κάθε τρόπο. Εγώ, πάντως, αν ήμουν στη θέση του θα ντρεπόμουν να εγκαινιάσω σχολείο που χτίστηκε με χρήματα άλλου. Αλλά ποιος έχασε τη ντροπή για να τη βρει ο Μητσοτάκης. Λειτουργεί «με ξένα κόλλυβα», που λέει και ο λαός μας»

Το Μέρα25, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αρκετές ώρες μετά τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων, «Ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε σήμερα στο σεισμόπληκτο Δαμάσι για τον αγιασμό και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε ένα σχολείο που ανήγειρε εξ ολοκλήρου ιδιώτης. Ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να δώσει συγχαρητήρια στην «ιδιωτική πρωτοβουλία» αντί να επιπλήξει το «άριστο» επιτελικό του κράτος, που οι πολίτες δίπλα στο σχολείο συνεχίζουν να διαβιούν σε κοντέινερ. Όμως έτσι αντιλαμβάνεται η Μητσοτάκης Α.Ε. το κράτος και την πολιτεία, παντελώς απούσα από κάθε προσπάθεια για αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας».

