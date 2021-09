Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού: “πέταξαν” ναρκωτικά και sim σε… κουτί (εικόνες)

Που και πως εντοπίστηκε το “ιπτάμενο κουτί”, που είχε τελικό αποδέκτη συγκεκριμένο κρατούμενο.

‘Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, «Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, σε χώρο νεκρής ζώνης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι, εντοπίστηκε από την εξωτερική φρουρά συσκευασία που περιείχε 29,5 γραμμάρια ηρωίνης, 185 γραμμάρια κάνναβης, 7 κάρτες sim και ζευγάρι ακουστικά».

«Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ το περιστατικό αξιολογείται και από πειθαρχικής πλευράς», καταλήγει η ανακοίνωση.

