Μητσοτάκης από Φάρσαλα: Η ανάπτυξη θα αφορά όλους τους Έλληνες

Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Φάρσαλα. Είχε σύσκεψη με νέους αγρότες και εκπροσώπους των τοπικών φορέων στο Δημαρχείο της πόλης.

«Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Και σε αυτό το αναπτυξιακό άλμα ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτή η κυβέρνηση κρίνεται περισσότερο από τα έργα και λιγότερο από τα λόγια. Δεν θα σας λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν θα μπορούμε να λέμε ναι σε όλα τα αιτήματα αλλά στα δίκαια αιτήματα για τα οποία δεσμευόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε να είστε σίγουροι ότι αυτό το οποίο λέμε είμαστε σε θέση να το κάνουμε» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη που είχε Φάρσαλα με νέους αγρότες και εκπροσώπους των τοπικών φορέων στο Δημαρχείο της πόλης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για το πλέγμα των έργων που έγιναν και συνεχίζονται για την αποκατάσταση των ζημιών από τον «Ιανό», αλλά και για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου σε όλη τη χώρα. Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό για την άμεση ανταπόκριση στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τον Ιανό. «Καταλάβαμε την πολιτεία δίπλα μας από την πρώτη μέρα» είπε νέος αγρότης της περιοχής.

«Η ανάπτυξη θα αφορά όλους τους Έλληνες»

Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγησε το συνολικότερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. «Η ανάπτυξη σημαίνει παραπάνω πλούτος για τη χώρα. Σημαίνει περισσότερα δημοσιονομικά περιθώρια και μας επιτρέπει να κάνουμε πράξη την κεντρική μας προεκλογική δέσμευση ότι η ανάπτυξη την οποία θα δρομολογήσουμε θα αφορά όλους τους Έλληνες. Και όλοι να έχουν ένα μέρισμα από αυτή τη νέα αναπτυξιακή δυναμική η οποία δρομολογείται στην ελληνική οικονομία. Είναι μέτρα τα οποία εντάσσονται σε ένα συνολικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για το πώς θα εκσυγχρονίσουμε συνολικά τις υποδομές της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορά και τον πρωτογενή τομέα» είπε χαρακτηριστικά.

«Κερδίζουμε το στοίχημα να θεραπεύσουμε τις πληγές του “Ιανού”»

Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις περυσινές καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και για την ανταπόκριση της κρατικής μηχανής. «Αμέσως μετά τον Ιανό πετάξαμε με ελικόπτερο πάνω από την περιοχή και συγκλονιστήκαμε τότε από την έκταση της καταστροφής. Και όταν προσγειωθήκαμε στην Καρδίτσα και κάναμε την πρώτη σύσκεψη, έβλεπα στα μάτια των πολιτών την απογοήτευση, την οργή, αλλά και τη δυσπιστία απέναντι στις προθέσεις μας να θεραπεύσουμε τις πληγές του Ιανού το συντομότερο δυνατόν και με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Πιστεύω ότι ένα χρόνο μετά, το στοίχημα αυτό το κερδίζουμε. Δεν θα πω το κερδίσαμε, ακόμα. Το κερδίζουμε. Οι Θεσσαλοί, όσοι επλήγησαν από τον Ιανό αισθάνθηκαν το κράτος δίπλα τους» είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαρίθμησε αναλυτικά τις ενέργειες αποκατάστασης που έχουν υλοποιηθεί. «Για πρώτη φορά εκταμιεύτηκαν αποζημιώσεις με τόσο μεγάλη ταχύτητα και η τοπική αυτοδιοίκηση, βέβαια, γνωρίζει καλά ότι ουδέποτε στο παρελθόν διαχειρίστηκε η ίδια πόρους τέτοιου ύψους με τόσο μεγάλη ταχύτητα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Δήμο Φαρσάλων χορηγήθηκε έκτακτη χρηματοδότηση που έφτασε τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Περιφέρεια μέχρι στιγμής έχουν δοθεί 55 εκατομμύρια ευρώ, 55 εκατομμύρια ευρώ για έργα υποδομής, όχι απλά για να διορθώσουμε αυτά τα οποία καταστράφηκαν, αλλά για να τα κάνουμε καλύτερα. Και βέβαια σε αυτό θα προσθέσω και τις αποζημιώσεις, οι οποίες δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ, αλλά και την εκταμίευση ύψους 55% ως προς τις αποζημιώσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις. Έχει δίκιο ο Περιφερειάρχης να λέει, ότι για πρώτη φορά εκταμιεύτηκαν τέτοια ποσά, τόσο γρήγορα και σε αυτό το ποσοστό» τόνισε.

Ο Πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τη δημιουργία ενός πλαισίου νομικής αρωγής το οποίο χρησιμοποιείται για την άμεση παροχή στήριξης σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. «Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά το Χρήστο Τριαντόπουλο. Και νομίζω ότι όλοι σας του οφείλετε ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι πέρα και πάνω από την τυπική του αρμοδιότητα, έσκυψε πάνω στο πρόβλημα και μας βοήθησε να έχουμε πια ένα νομικό πλαίσιο κρατικής αρωγής, το οποίο είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό το οποίο κληρονομήσαμε και μάλιστα το οποίο βελτιώνουμε συνέχεια» ανέφερε.

«Παραδείγματος χάρη, στη μεγάλη καταστροφή της Εύβοιας, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να ενοποιήσουμε όλες τις πλατφόρμες σε μία και να εκταμιεύσουμε ένα ποσό πολύ γρήγορα στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους. Προσπαθούμε λοιπόν συνέχεια να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά έχουμε πια έναν μηχανισμό, ο οποίος μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε και να θεραπεύουμε τις ζημιές οι οποίες προκαλούνται από φυσικές καταστροφές που δυστυχώς όπως διαπιστώνουμε θα μας επισκέπτονται «ολοένα και πιο συχνά», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξε ο “Ιανος”» ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας τονίζοντας ότι προχωράει η ένταξη του έργου ύψους 22 εκατ. ευρώ για την άρδευση στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. «Επίσης τα προγράμματα που έχετε υποβάλλει θα περάσουν άμεσα από τις αξιολογήσεις, όπως έχουμε συζητήσει» σημείωσε ακόμη ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών.

«Από τις πρώτες στιγμές ήμασταν εδώ, όλη αυτή η διαδικασία έχει μακρύ ορίζοντα έχει πολλά έργα που είμαστε εδώ για να τα βάλουμε μπροστά» ανέφερε από την πλευρά του, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι νέοι αγρότες που πήραν το λόγο ευχαρίστησαν τον Πρωθυπουργό και τους παριστάμενους υπουργούς για την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που δημιουργήθηκαν από τον «Ιανό». «Καταλάβαμε την πολιτεία δίπλα μας από την πρώτη μέρα» ανέφερε αγρότης της περιοχής. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση στο Δημαρχείο στάθηκαν ιδιαίτερα στην ανάγκη να προχωρήσει το έργο της κατασκευής του Φράγματος της «Σκοπιάς» λέγοντας στο Πρωθυπουργό ότι «αν γίνει θα το ονομάσουμε φράγμα Μητσοτάκη» καθώς, όπως είπαν είναι το μόνο έργο που θα κρατήσει τους αγροτες στην περιοχή.

«Το φράγμα του Ενιπέα είναι φράγμα κομβικής σημασίας, εθνικής σημασίας. Και σας δίνω την προσωπική μου διαβεβαίωση ότι θα το παρακολουθώ ο ίδιος, θα τηρήσουμε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και η όλη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού, της ανάθεσης, της προκήρυξης και της ανάθεσης του έργου θα γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα» είπε ο Πρωθυπουργός.

Το φράγμα της Σκοπιάς

Το σχεδιαζόμενο φράγμα της Σκοπιάς, στον ποταμό Ενιπέα, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια ευρώ, θα εξυπηρετήσει την αγροτική οικονομία των Φαρσάλων και τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής, ενώ θα έχει και πολύπλευρα «πράσινο» αποτύπωμα.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η άρδευση περίπου 100.000 στρεμμάτων γης για την αποδοτική καλλιέργειά τους, με μικρότερο κόστος. Παράλληλα, το φράγμα θα παρέχει νερό στην πόλη των Φαρσάλων και σε σειρά οικισμών της περιοχής, πληθυσμού περίπου 10.000 κατοίκων. Το φράγμα θα συμβάλλει στην αποκατάσταση των υπογείων υδάτων της περιοχής περιορίζοντας την υπεράντληση, και θα εξυπηρετεί μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες για την παραγωγή ενέργειας.

Το έργο, που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, έχει ήδη χαρακτηριστεί Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Βάσει του σχεδιασμού η πρώτη φάση του διαγωνισμού αναμένεται να προκηρυχθεί έως το τέλος του 2021.

Στην πλατεία των Φαρσάλων

Αμέσως μετά τη συζήτηση στο Δημαρχείο, ο Πρωθυπουργός πέρασε από τα καταστήματα στους κεντρικούς δρόμους των Φαρσάλων και συνομίλησε με καταστηματάρχες. Στη συνέχεια, στην κεντρική πλατεία οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Δήμαρχο Φαρσάλων Ιορδάνη Εσκίογλου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νέους σε κεντρικό καφέ.

Στη συζήτηση που έγινε στο Δημαρχείο Φαρσάλων συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για Θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος καθώς επίσης οι βουλευτές Λάρισας της ΝΔ Χρήστος Κέλλας και Στέλλα Μπίζιου.

Συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκίογλου, οι Αντιδήμαρχοι Σοφία Χατζηπλή, Ευαγγελία Χαμουρούσιου, Κωνσταντίνος Μπαλατσός και Δημήτρης Γούσιας, ο Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Φαρσάλων Νίκος Γκατζόγιας, η Πρόεδρος ΔΗΚΕΦΑ Δήμου Φαρσάλων Βάια Αρσενοπούλου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστας Δαμιανός, οι δημοτικοί σύμβουλοι Χρήστος Μπασαγιάννης, Σταύρος Κουκουλιός, Δέσποινα Συροπούλου και Κώστας Μπρόζος, η Πρόεδρος Τ.Κ Φαρσάλων Δώρα Πρεκατέ, ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Φαρσάλων Τάσος Δραχμάνης και οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης Άρης Καραχάλιος, Κώστας Τύμπας, Ευάγγελος Δημητρακόπουλος και Μαρία Ίφου.

