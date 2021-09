Κοινωνία

Διακίνηση κοκαΐνης: στη φυλακή το μοντέλο και ο σύντροφός της

Ανακρίτρια και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και τους έκριναν προφυλακιστέους.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή η 29χρονη, πρώην μοντέλο, και ο σύντροφος της για βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται σχετικά με διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που συνελήφθησαν την περασμένη Παρασκευή μετά από παρακολούθηση της Αστυνομίας, μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων νωρίς το απόγευμα προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση σε όσα τους καταλογίζονται στη δικογραφία για διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε καταστήματα εστίασης στο κέντρο και στα Νότια Προάστια.

Μετά από τις εξηγήσεις που έδωσαν στον δικαστικό λειτουργό και οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν, με την σύμφωνο γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα, προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με δηλώσεις των συνηγόρων των δύο συντρόφων, οι εντολείς τους αρνούνται τις πράξεις όπως τους αποδίδονται. Η πλευρά του 32χρονου συντρόφου της κατηγορουμένης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης σχεδόν 8 κιλών, ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία ανάμειξη και ευθύνη στην όλη υπόθεση η 29χρονη, ενώ ο ίδιος, όπως λέει, αρνείται ότι διακινούσε ναρκωτικά τονίζοντας πως είναι τοξικοεξαρτημένος.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η ημέρα της σύλληψης του ήταν και η πρώτη φορά που δέχθηκε, λόγω χρέους που είχε σε προμηθευτή, να παίξει τον ρόλο του μεταφορέα. Ισχυρίζεται επίσης πως ουσιαστικά τον παγίδευσαν άλλα πρόσωπα.

