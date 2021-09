Αθλητικά

Δημήτρης Παπανικολάου: Αποκάλυψε ότι έχει Άσπεργκερ

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας ο παλαίμαχος άσος, Δημήτρης Παπανικολάου, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει το σύνδρομο Άσπεγκερ!

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανικολάου στο Instagram, μαζί με τη φωτογραφία που έβγαλε με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Νίκο Γκάλη, έγινε για καλό σκοπό.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Παπανικολάου:

«Ο γιατρός που επισκέπτομαι εδώ και χρόνια και κάνουμε συζητήσεις μου λέει έχεις στοιχεία Άσπεργκερ, απλά είσαι ενήλικας και είναι πιο δύσκολη η επίσημη διάγνωση και επίσης σε άτομα ιδιαίτερα υψηλής λειτουργικότητας όπως εσύ αχρείαστη.

Άσε μας βρε γιατρέ του λέω που έχω Άσπεργκερ το οποίο φυσικά περιλαμβάνεται στο φάσμα του αυτισμού.

Μας έχετε βάλει μια ταμπέλα σε όλους συνεχίζω και μια ‘ασθένεια’ στον καθένα.

Έχω κάνει αθλητική καριέρα επί 20 έτη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αυτό είναι το πρόβλημα μου λέει, η άγνοια που ξεκινάει από το γεγονός ότι το ανέφερες ως ‘ασθένεια’ και που είναι και η άγνοια των πολλών και δεν μπορούν να καταλάβουν την διαφορετική προσέγγιση που έχουν τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα.

Καταρχάς συνεχίζει μάθε ποιοι είχαν η έχουν Άσπεργκερ και η παρέα θα σου αρέσει.

Απλά δεν θα σου αρέσει το Μπούλινγκ που πιθανόν να δεχθείς, όπως γίνεται και με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Αποφάσισα να το μοιραστώ αλλά και να δράσω.

Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για όλους.

Έχω πλέον πλήρη γνώση του φάσματος αυτισμού για όλες τις βαθμίδες λειτουργικότητας.

Αλλά παρ’ ότι περνάω ώρες κάθε ημέρα με τον εαυτό μου (εαυτισμός) στην ουσία μόνος δεν έχω μεγάλες δυνάμεις όπως και κανείς μας.

Γι αυτό σας παρουσιάζω τους πρεσβευτές εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάπτυξης κοινωνικών και αθλητικών δεξιοτήτων παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και που ετοιμάζονται εδώ και μήνες, τα οποία εκτός των άλλων περιέχουν ΣΥΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με ‘τυπικά’ παιδιά, με την βοήθεια του φίλου και ειδικευμένου στο θέμα Γιάννη Τσουμπρή και θα βγουν στην επιφάνεια όταν θα είμαστε καθ όλα έτοιμοι.

Νίκο και Γιάννη καταρχάς όταν σας είδα δίπλα δίπλα να συζητάτε ανατρίχιασα.

Ενώνετε γενιές, ενώνετε ηλικίες, ενώνετε ανθρώπους, εμπνέετε και μας οδηγείτε.

Αν η εμμονή που είχα από τον Απρίλιο να ενωθείτε, μη σκεπτόμενος τίποτα άλλο πρωί μεσημέρι βράδυ επί 5 μήνες, περιλαμβάνεται στο φάσμα δέχομαι τη διάγνωση του γιατρού με μεγάλη μου χαρά.

Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να βάλετε το τεράστιο όνομα σας δίπλα από ιερό σκοπό.

Άλλωστε όπως εσείς ξέρετε όσο κανείς, όλοι είμαστε ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ και πρέπει να είμαστε και όλοι ΙΣΟΙ !»

