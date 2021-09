Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός - Θεοδωρίδου: Τρίτη δόση και για τους υγειονομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εμβολιασμός των παιδιών και οι επιφυλάξεις των γονιών. Τα ποσοστά αλλεργικών αντιδράσεων.



Για τους εμβολιασμούς στα παιδιά αλλά και τρίτη δόση και σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες, εκτός από αυτές που ήδη έχουν ανακοινωθεί, μίλησε στην τακτική ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19 η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου.

Αρχικά η Μαρία Θεοδωρίδου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τους εμβολιασμούς παιδιών και εφήβων, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάσχεση της πανδημίας, ενώ έδωσε έμφαση στον καταλυτικό ρόλο των παιδιάτρων για την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος.

Η ίδια επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι κλινικές μελέτες για τους εμβολισμούς παιδιών ακόμη και σε μικρότερες ηλικίες (5-11 ετών). "Δεν θα πρέπει να χάνεται ο χρόνος ούτε μίας ημέρας. Οι εμβολιασμοί θα πρέπει να γίνονται χωρίς να αναβάλλονται", τόνισε.

Η κ. Θεοδωρίδου έκανε ειδική αναφορά έκανε στο ζήτημα των αλλεργιών που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για αρκετούς ώστε να μην εμβολιάζονται. Αναφέρθηκε λοιπόν σε έρευνα στο Ισραήλ, τα αποτελέσματα της οποίας έδειξαν ότι το 98% των ανθρώπων που είχαν αυξημένο κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης δεν είχαν καμία αντίδραση. Ειδικά για τις αλλεργικές αντιδράσεις και το Pfizer οι αλλεργικές αντιδράσεις ήταν 4,7 ανά εκατομμύριο.

Για την τρίτη δόση, η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι η Επιτροπή έχει γνωμοδοτήσει θετικά για ανοσοκατασταλμένους, διαμένοντες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άτομα άνω των 60 ετών σε διάστημα έξι έως οκτώ μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Οπως είπε κι άλλες ομάδες μπορεί να προτεραιοποιηθούν για την τρίτη δόση, όπως είναι οι υγειονομικοί.

Ειδήσεις σήμερα:

Διακίνηση κοκαΐνης: στη φυλακή το μοντέλο και ο σύντροφός της