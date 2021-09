Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πόσα παιδιά εχουν εμβολιαστεί στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται τα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών που προχωρούν στον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού. Ξεκίνησε η αποστολή sms για την τρίτη δόση του εμβολίου.

Πάνω από 140.000 παιδιά ηλικίας από 12 έως 17 ετών έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ΓΓ του Υπουργείου Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, έκανε γνωστό ότι 90.000 παιδιά ηλικίας 15 έως 17 ετών έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους, ποσοστό της τάξης του 25%. Σημείωσε δε ότι μόνο τις τελευταίες ημέρες 16.000 παιδιά επισκέφθηκαν ένα εκ των εμβολιαστικών κέντρων.

Άλλα 50.000 παιδιά ηλικίας 12 έως 14 ετών (13%) έχουν ήδη εμβολιαστεί, εκ των οποίων τα 13.500 τις τελευταίες ημέρες.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, παρατηρείται αύξηση των εμβολιασμών στις συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, σε σχέση με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά στα ποσοστά εμβολιασμών στις υπόλοιπες ηλικιακές κατηγορίες:

40-44: 65.5%

35-39: 58.5%

30-34: 58%

25-29: 57%

18-24: 48%

"Σήμερα έχουν γίνει 25.000 εμβολιασμοί και η μέρα θα κλείσει κοντά στους 30.000. Ξεπεράσαμε τους 11.700.000 εμβολιασμούς και ποσοστό 60% του γενικού πληθησμού έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση. Την ίδια στιγμή, ποσοστό 56% στον γενικό πληθυσμό έχει εμβολιαστεί πλήρως. Την τελευταία εβδομάδα, 102.000 συμπολίτες έχουν κλείσει ραντεβού μιας δόσης, κυρίως κάτω των 35 ετών" ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Σε σχέση με αναμνηστική δόση, την Τρίτη ανοίγει πλατφόρμα για ανοσοκατεσταλμένους, οι οποίοι άρχισαν ήδη να λαμβάνουν SMS για ραντεβού.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε εκτενώς και στη συμμετοχή των ιδιωτών γιατρών στο εμβολιαστικό πρόγραμμα με αμοιβή 10 ευρώ ανά εμβολιασμό. Όπως είπε, περίπου 1.000 γιατροί έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο σύστημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εμβολιασμός - Θεοδωρίδου: Τρίτη δόση και για τους υγειονομικούς

Διακίνηση κοκαΐνης: στη φυλακή το μοντέλο και ο σύντροφός της

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Κρούσματα σε παιδικό σταθμό