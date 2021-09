Υγεία - Περιβάλλον

Πλαστά πιστοποιητικά: έδωσε 500 ευρώ σε νοσηλεύτρια για να μην του κάνει το εμβόλιο (αποκλειστικό)

Όπως αποκάλυψε ο ΑΝΤ1, το περιστατικό έγινε στο Mega Εμβολιαστικό Κέντρο, στο Μαρούσι. Ο άνδρας αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Σχέδιο για να αντιμετωπίσει την μάστιγα των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης από κορονοϊό, επεξεργάζεται η κυβέρνηση, ενώ καθημερινά έρχονται στο φως πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογου στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνδρας εμφανίστηκε στο Mega εμβολιαστικό κέντρο στο Μαρούσι και έδινε στην νοσηλεύτρια, που θα του έκανε την δεύτερη δόση του εμβολίου, 500 ευρώ, προκειμένου να μην του το κάνει.

Της ζήτησε να πάρει τα χρήματα, να ρίξει το υγρό στο πάτωμα αλλά να περαστεί στα αρχεία ότι έκανε το εμβόλιο, ώστε να πάρει το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ο άνδρας αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Εν τω μεταξύ, στις 26 Αυγούστου με εγγραφό του ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης υποχρέωνε τους υγειονομικούς που είχαν παρουσιάσει θετικό rapid test δηλαδή είχαν βεβαίωση οτι είχαν νοσήσει με βάση rapid test να κάνουν αμέσως και μοριακό ελεγχο για επιβεβαίωση . Στο εγγραφο αναφερόταν οτι αυτό γίνεται για να ελεγχθεί πιθανή μετάλλαξη.

Ηταν 4 μέρες πρίν ισχύσει η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς. Ο λόγος ήταν όχι μόνο τα τέστ από τη Βουλγαρία που εμφανίσθηκαν σε νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας ή το τέστ του Μεσολογγίου από άλλο ασθενή αλλά και τέστ απο πολλές ιδιωτικές μονάδες ελέγχων.

Σύμφωνα με τους σχεδιαστές του συστήματος η υποκλοπή βεβαίωση απο νοσοκομείο είναι αδύνατη αντίθετα είναι πιο εύκολη σε κέντρα υγείας.

