Mad Clip: το τραγούδι που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει (αποκλειστικό βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει αδημοσίευτα μέχρι σήμερα κομμάτια από την τελευταία συνέντευξη του στο “Special Report” και το τραγούδι με αγγλικό στίχο που ηχογράφησε πριν από περίπου έναν χρόνο.



Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε και παρουσιάζει σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση ένα τραγούδι του Mad Clip που δεν έχει κυκλοφορήσει, ενώ για πρώτη φορά μεταδίδονται αποσπάσματα από την συνέντευξη που είχε δώσει ο δημοφιλής τράπερ στη Νάνσυ Τάση και την εκπομπή του ΑΝΤ1 Special Report,

«Είναι μια μουσική που θα σου βγάλει κάτι σκοτεινό, θα σου βγει κάτι σκοτεινό. Μια σκοτεινή σκέψη. Κάτι ανεβαστικό, θα πας λίγο πιο πάρτυ. Δηλαδή ανάλογα το πως θα μου μιλήσει εμένα η παραγωγή, μετά θα χτίσω τριγύρω στίχους, τριγύρω από την μελωδία της παραγωγής», έλεγε ο Mad Clip στον ΑΝΤ1 λίγο καιρό πριν χάσει την ζωή του σε τροχαίο.

Κλεινόταν για ώρες στο στούντιο με τους συνεργάτες του. Πρώτα ερχόταν ο ρυθμός, μετά οι στίχοι και στη συνέχεια…η επιτυχία!

Δημοσιογράφος: Ποια είναι η διαδικασία, πώς γίνεται όταν γράφετε ένα τραγούδι, περιγράψτε μου λίγο.



Mad Clip: Κοίτα τις περισσότερες φορές μπορεί να έχω οργανώσει κάποια σκέψη και να του πω του Eddy, ξέρω γω θα περάσουμε ξέρω γω, κάποια κουπλέ ή κάτι τραγούδια κτλ, θα έρθω, βάζουμε τη παραγωγή μες το πρόγραμμα, [00:03:33] και μετά από κει και πέρα ξεκινάει η ηχογράφηση. Μερικές φορές που μπορεί να έρθω και αν δημιουργηθεί εκείνη την στιγμή χωρίς κάποιο πλάνο. Μπορεί ο Eddy να βρει κάποια παραγωγή που να ηχητικά να ξέρει ότι θα μου κάνει το κλικ.

Δημοσιογράφος: Πώς θεωρείς κατάφερες εσύ να ξεχωρίσεις;



Mad Clip: Κατάφερα να ξεχωρίσω επειδή τα τραγούδια μου ήταν με τέτοιο τρόπο ωμά, που έλεγα πάντα ό,τι πίστευα, και σιγουρά έπαιξε ρόλο η φωνή μου, που μπαίνω σε ένα τραγούδι και ξέρεις ότι μπαίνω εγώ, κατάλαβες…. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάτι χαρακτηριστικό ηχητικά πάνω σου, είτε είναι κάτι που λες εσύ είτε είναι κάπως που ακούγεσαι εσύ, δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες που έχουν μπει σε μια σωστή λωρίδα, χωρίς να βλέπεις το όνομα τους μέσα στον τίτλο, με το που ακούσεις ξέρεις ότι είναι ο έτσι, ο αλλιώς, είναι αυτός.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ηχογράφησε με το στενό του φίλο και μουσικό παραγωγό Popay Edi αυτό το τραγούδι, με αγγλικό στίχο. «Στα αγγλικά, δυστυχώς, αυτή η χώρα δεν είναι έτοιμη για αγγλικό στίχο από Έλληνα κάτοικο. Κατάλαβες; Δεν θα σεβαστεί ο Έλληνας το ξένο ραπ από τον ντόπιο που είναι εδώ πέρα και καλά», είχε πει στον ΑΝΤ1 ο Mad Clip

Αυτός ήταν και ο λόγος που το τραγούδι αυτό έμεινε προσωρινά στο συρτάρι, με στόχο να κυκλοφορήσει στο άμεσο μέλλον. Ένα στόχο που δεν πρόλαβε ποτέ να πραγματοποιήσει. Όπως και όλα τα άλλα σχέδια της ανατρεπτικής ζωής του

Δημοσιογράφος: Ανησυχείς για το μέλλον σου;



Mad Clip: "Όχι. Δεν... Οι ανησυχίες μου είναι διαφορετικές πλέον, δηλαδή εγώ θέλω πάντα να εξελίσσομαι, το να ξέρεις, να φτιάξω μια πολύ γερή βάση, όχι μόνο για μένα, για φίλους και οικογένεια, τέτοιες είναι οι ανησυχίες μου, το άγχος μου είναι να συνέχεια να σπρώχνω όλο και πιο πολύ για να μπορέσω να φτιάξω όλη τη φάση μου".

Ο Mad Clip ήθελε να διαλέξει την έξοδό του από τη μουσική σκηνή… Να φύγει ως κύριος είπε.

Δημοσιογράφος: Μέχρι πότε θα ραπάρεις;



Mad Clip: "Αυτό θα το διαλέξει ο κόσμος. Εγώ θα τηρήσω να καταλάβω όταν αρχιζει και περνάει η μπογιά μου, να το συνειδητοποιήσω, να το καταλάβω, να βλέπω τα νούμερα. Και με το που καταλάβω ότι τα νούμερα αρχίζουν να κάνουν κοιλιά, ας πούμε, θα πρέπει και εγώ να φύγω σαν κύριος. Αυτό είναι σημαντικό".

Εφυγε και άφησε πίσω την ανεξίτηλη σφραγίδα του...

