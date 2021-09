Πολιτική

Γεωργαντάς: στα ΚΕΠ ο “ψηφιακός συμπαραστάτης” του πολίτη

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας, ύψους 24,8 εκατομμυρίων ευρώ και στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από τη σωστή χρήση των υπηρεσιών της πύλης gov.gr.

Ο «ψηφιακός συμπαραστάτης» του πολίτη για τις δυνατότητες και τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης gov.gr , εντός των ΚΕΠ, δρομολογείται μέσα από σχετικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που ανακοίνωσε σε εκδήλωση - συζήτηση, στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην 85η ΔΕΘ, ο υφυπουργός, Γιώργος Γεωργαντάς.

«Ήδη, 1258 ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται μέσα από το gov.gr» είπε ο κ. Γεωργαντάς και συνέχισε: «Έως τώρα, ενημέρωση για τη χρήση των λειτουργιών του gov.gr παρεχόταν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, ή σε προσωπικό υπηρεσιών, τώρα είναι η πρώτη φορά που η ενημέρωση απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, χρήστες της πύλης, ώστε να εκλείπει η ανάγκη φυσικής παρουσίας τους στα γκισέ του δημοσίου». «Μπορεί να θεωρηθεί ως ένας ψηφιακός συμπαραστάτης του πολίτη, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις λειτουργίες της πύλης, αλλά και να τον εξυπηρετήσει άμεσα και γρήγορα, χωρίς αναμονή στα γκισέ» πρόσθεσε ο κ. Γεωργαντάς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος που ανακοινώθηκε, στα ΚΕΠ σε όλη την επικράτεια - ειδικότερα τα πλέον πολυσύχναστα στα μεγάλα αστικά κέντρα - οι πολίτες θα ενημερώνονται από την νέα υπηρεσία για τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες, για τις διαδικασίες, για τον τρόπο χρήσης της πύλης gov.gr και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της. Επίσης, θα τους υποδεικνύονται οι κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών της πύλης και ο τρόπος αναζήτησης τους.

Ταυτόχρονα, θα παρέχεται υποστήριξη σε όσους πολίτες επιθυμούν, προκειμένου να ολοκληρώνουν τη διεκπεραίωση της υπόθεσης τους ψηφιακά, σε πραγματικό χρόνο (έκδοση και εκτύπωση σχετικού πιστοποιητικού, στον ειδικό σταθμό εργασίας που θα δημιουργηθεί), ενώ θα απαντώνται ερωτήματα πολιτών σχετικά με την απομακρυσμένη χρήση της υπηρεσίας μέσω κινητού, ή τάμπλετ και, γενικότερα, για τρόπους, που θα διευκολύνουν τον πολίτη να στραφεί στο ηλεκτρονικό κανάλι εξυπηρέτησης.

Τέλος, θα γίνει δυνατή η καταγραφή υποδείξεων, προτάσεων για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της πύλης gov.gr , καθώς και της αξιοποίησης της εμπειρίας περιήγησης σε αυτή, στο πλαίσιο μιας δυναμικής διαδικασίας ανάδρασης με τους πολίτες, με στόχο τη συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του gov.gr. Τα ΚΕΠ θα εξοπλιστούν για αυτή την υπηρεσία με τελευταίας τεχνολογίας φορητούς υπολογιστές και scanners.

Με άλλο πρόγραμμα από τον ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ, δρομολογείται η «αισθητική, λειτουργική, οργανωτική και τεχνολογική αναβάθμιση του δικτύου» σε μερικά από μεγαλύτερα ΚΕΠ της χώρας (ΚΕΠ Πλατείας Συντάγματος και κεντρικό ΚΕΠ Θεσσαλονίκης).

Όπως ανέφερε στη εκδήλωση ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδας Χριστόπουλος, σε ορίζοντα 20 μηνών, στο πλαίσιο του «οργανωτικού ανασχεδιασμού» των ΚΕΠ θα δημιουργηθεί νέο πληροφοριακό σύστημα στα ΚΕΠ, σε αντικατάσταση του παλιού- το οποίο θεωρείται πλέον παρωχημένο πλέον- ώστε να παρέχεται «διαλειτουργικότητα» του νέου συστήματος με άλλα συστήματα του δημοσίου, ή αναγκαία μητρώα, όπως το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών. Προβλέπεται επίσης, η αισθητική αναβάθμιση και το rebranding των ΚΕΠ, αναμόρφωση της ιστοσελίδας, του σήματος, κ.α. για να διευκολυνθεί και η δουλειά των εργαζομένων στα ΚΕΠ. Ταυτόχρονα, θα παρέχεται η εκπαίδευση και η υποστήριξη με το κατάλληλο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό, των υπαλλήλων των ΚΕΠ - για τρείς αλλαγές-back office, tablets και νέες διαδικασίες καθώς και η σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας για τους υπαλλήλους - για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αλλαγών και στον μετασχηματισμό του θεσμού.

Επίσης, θα προβλέπεται να εισαχθεί το σύστημα των Βιομετρικών Ηλεκτρονικών Υπογραφών στις αιτήσεις των ΚΕΠ, με χρήση γραφίδας σε ταμπλέτα (στο πρότυπο των τραπεζών). Οι πολίτες θα υπογράφουν σαν να υπέγραφαν έντυπη αίτηση και θα αποθηκεύεται η ηλεκτρονική τους υπογραφή. Θα γίνει πιλοτική εφαρμογή στο κεντρικό ΚΕΠ της χώρας-ΚΕΠ Συντάγματος δήμου Αθηναίων και θα ακολουθήσουν σταδιακά όλα τα ΚΕΠ της χώρας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επεσήμανε τη σημαντική δουλειά που γίνεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη συμβολή του «στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας».

«Τα ΚΕΠ είναι ένας θεσμός που από την καθιέρωση του πέρασε στη συνείδηση των πολιτών για την εισαγωγή καλών πρακτικών και τώρα είναι η ώρα να στελεχωθεί και με νέες υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση σε αυτή τη σύγχρονη εποχή» ανέφερε ο κ. Καϊτεζίδης και πρόσθεσε: «Η αυτοδιοίκηση που από την πρώτη στιγμή στήριξε τα ΚΕΠ θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε προσπάθεια που θα οδηγεί στην αναβάθμιση τους».

