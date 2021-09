Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: η Ιωάννα “καταδικάστηκε σε ισόβια” (βίντεο)

Ο συνήγορος της γυναίκας που δέχθηκε την επίθεση συνομιλεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί στην κατηγορούμενη και το ενδεχόμενο ύπαρξης συνεργών.

Αμέσως μετά την προβολή της συνέντευξης της Ιωάννας Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του στθαμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Απόστολος Λύτρας, εκ των συνηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, είπε ότι η Ιωάννα «θέλει να είναι στο δικαστήριο, παρότι οι ειδικοί ψυχολόγοι της έχουν πει ότι θα ζήσει την ιστορία από την αρχή, αφού θα πρέπει να περιγράψει τους φυσικούς δικαστές με κάθε λεπτομέρεια τα όσα έζησε».

«Η ποινή που προβλέπεται είναι 5 με 15 χρόνια κάθειρξης. Αυτό που εκτίει κανείς είναι το 1/3 της ποινής. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει από την φυλακή στα 5 χρόνια, ενώ την Ιωάννα την καταδίκασε σε ισόβια», ανέφερε ο κ. Λύτρας.

Ερωτηθείς εάν η κατηγορούμενη, που έχει ομολογήσει την επίθεση, είχε συνεργούς, ο Απόστολος Λύτρας αποκρίθηκε ότι «υπάρχουν επαφές με ανθρώπους μετά από την επίθεση, υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις», σημειώνοντας ότι τα στοιχεία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο και αυτό θα κρίνει έαν θα πρέπει να υπάρξει ποινική δίωξη και σε άλλα πρόσωπα.

