Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: συγκλονίζει η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιωάννα δηλώνει έτοιμη να αντικρύσει την γυναίκα που κατηγορείται ότι κατέστρεψε το πρόσωπό της…

Λίγες ώρες πριν αρχίσει η πολύκροτη δίκη στην υπόθεση με το βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου, για την απόφασή της να έρθει αντιμέτωπη με την γυναίκα που, όπως λέει, της κατέστρεψε τη ζωή. Θέλει να την κοιτάξει στα μάτια, όπως την ώρα που της πετούσε το βιτριόλι. Θέλει να σταθεί απέναντι της στο δικαστήριο και να την ρωτήσει εκείνο το «γιατί» της πράξης της, μια απάντηση που ίσως θεραπεύσει την ψυχή της.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, το όμορφο κορίτσι από την Αμφιλοχία που έπεσε θύμα επίθεσης με βιτριόλι τον Μάιο του 2020, μαζεύει τις δυνάμεις της, όπως λέει στον ΑΝΤ1, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της δίκης, για να αντικρύσει την γυναίκα που κατηγορείται ότι κατέστρεψε το πρόσωπό της.

«Αυτό που επιθυμώ περισσότερο μέσα από την διαδικασία της δικής, πέρα από την παραδειγματική τιμωρία της κατηγορούμενης, είναι να θεραπεύσω την ψυχή μου. Δηλαδή να έρθω αντιμέτωπη με τον θύτη μου, με τους φόβους μου και με τις απαντήσεις που αναζητώ» αναφέρει στον ΑΝΤ1 η Ιωάννα.

Παρά τα επώδυνα και απανωτά χειρουργεία η Ιωάννα έχει μελετήσει κάθε στοιχείο της δικογραφίας και ακούγεται πιο δυνατή από ποτέ. «Δε νομίζω πως είναι κάτι για το οποίο μπορώ να προετοιμαστώ, είναι τόσο πρωτόγνωρο… θα αφήσω να με καθοδηγήσει το ένστικτό μου» τονίζει και εξηγεί γιατί ζητά την παραδειγματική της τιμωρία:

«Πιστεύω πως είναι το πρώτο και το πιο άμεσο βήμα που πρέπει να γίνει ώστε να κατασταλεί αποτελεσματικά το φαινόμενο του μιμητισμού και να καταστεί σαφές από τους θεσμούς πως τέτοια ειδεχθή εγκλήματα δεν έχουν χώρο και θέση σε μια ώριμη, οργανωμένη και ανεπτυγμένη κοινωνία ανθρώπων. Η πράξη της επίθεσης με ένα τέτοιο μέσον όπως είναι το είναι μεσαιωνική και ακραία βασανιστική».

Λίγες ώρες πριν αρχίσει η πολύκροτη δίκη, η νέα επίθεση σήμερα με καυστικό υγρό έξω από το Νοσοκομείο της Νίκαιας, έφεραν την έκρηξη της Ιωάννας Παλιοσπύρου: «Σήμερα το πρωί ξανά, για ακόμη μια φορά υπήρξε νέα επίθεση με οξύ. Είναι αδιανόητο πως η δική μου ιστορία αντί να λειτουργεί αποτρεπτικά , αποτελεί πηγή έμπνευσης για κάποιες εγκληματικές προσωπικότητες. Σας παρακαλώ όλοι μαζί να κινηθούμε κατάλληλα ώστε να σταματήσει αυτό. Εγώ είμαι η πρώτη που το φωνάζω. Η επανειλημμένως κατάχρηση του θειικού οξέως αναπόφευκτα οδηγεί σε τρομοκρατία. Η χρήση του σε μεγάλη ποσότητα αποτελεί χημικό όπλο. Ρωτώ λοιπόν, εφόσον είμαστε εν καιρώ ειρήνης, τα χημικά όπλα δεν θα έπρεπε να απαγορεύονται;» διερωτάται.

Η Ιωάννα, γνωρίζοντας ότι έχει να έχει να ανέβει Γολγοθά μέχρι την τελική αποκατάστασή της, ζητά την βοήθεια όλων μας. Στο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα ζητά οικονομική υποστήριξη ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τα δεκάδες χειρουργεία και τις πανάκριβες θεραπείες που πρέπει να ακολουθήσει.

Λύτρας στον ΑΝΤ1: η Ιωάννα "καταδικάστηκε" σε ισόβια

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Απόστολος Λύτρας, εκ των συνηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, είπε ότι η Ιωάννα «θέλει να είναι στο δικαστήριο, παρότι οι ειδικοί ψυχολόγοι της έχουν πει ότι θα ζήσει την ιστορία από την αρχή, αφού θα πρέπει να περιγράψει τους φυσικούς δικαστές με κάθε λεπτομέρεια τα όσα έζησε».

«Η ποινή που προβλέπεται είναι 5 με 15 χρόνια κάθειρξης. Αυτό που εκτίει κανείς είναι το 1/3 της ποινής. Αυτό σημαίνει ότι θα βγει από την φυλακή στα 5 χρόνια, ενώ την Ιωάννα την καταδίκασε σε ισόβια», ανέφερε ο κ. Λύτρας.

Ερωτηθείς εάν η κατηγορούμενη, που έχει ομολογήσει την επίθεση, είχε συνεργούς, ο Απόστολος Λύτρας αποκρίθηκε ότι «υπάρχουν επαφές με ανθρώπους μετά από την επίθεση, υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις», σημειώνοντας ότι τα στοιχεία θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο και αυτό θα κρίνει έαν θα πρέπει να υπάρξει ποινική δίωξη και σε άλλα πρόσωπα.





Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: το τραγούδι που δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει (αποκλειστικό βίντεο)

Ηλιούπολη: Διαρρήκτες σκαρφάλωσαν στον πρώτο όροφο από την υδρορροή

Αγία Παρασκευή: Επιδειξίας αυνανιζόταν σε παγκάκι