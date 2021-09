Οικονομία

Κορονοϊός - Εστίαση: Με rapid test τα παιδιά 12 - 17 ετών στους κλειστούς χώρους

Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ και για τα παιδιά 5 έως 11 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει από κορονοϊό.

Με την επίδειξη αρνητικού rapid test 48 ωρών θα μπορούν οι ανήλικοι 12-17 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει από κορονοϊό, να εισέρχονται σε κλειστούς χώρους εστίασης, όπως προβλέπει το ΦΕΚ με τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα.

Το μέτρο αφορά σε εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία και αναψυκτήρια, όπου οι ανήλικοι από 12 ετών και άνω πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, που εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες.

Στις επιχειρήσεις εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο και θα ισχύουν τα μέτρα, περιλαμβάνονται και καταστήματα εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών σταθμών.

Όσον αφορά στους ανήλικους 5-11 ετών, για την είσοδό τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, θα πρέπει να παρουσιάζεται δήλωση self test τελευταίου 24ώρου, από γονέα ή κηδεμόνα, του οποίου η φυσική παρουσία δεν απαιτείται.

Ανάρτηση για το ζήτημα έκανε και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι οι ανήλικοι 12 με 17 ετών μπορούν να μπαίνουν στα καταστήματα εστίασης και με rapid test 48 ωρών.

