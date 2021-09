Life

ΑΝΤ1: bacκstage από το μεγάλο ενημερωτικό ταξίδι στην Ελλάδα (βίντεο)

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, μαζί με δημοσιογράφους, παραγωγούς και τεχνικούς του σταθμού, ακολούθησαν μια μοναδική διαδρομή σε πολλές πόλεις της χώρας, αποδεικνύοντας ότι ο ΑΝΤ1 είναι δίπλα στον πολίτη.

Της Ρίτσας Μπιζόγλη

Ένα ταξίδι ξεκινά πολλές φορές από την ανάγκη να βρεθείς δίπλα σε αυτούς που το χρειάζονται.

Δέκα ημέρες...

Δέκα δελτία ειδήσεων εκτός στούντιο, από διαφορετικές περιοχές της χώρας: Εύβοια, Ρόδος, Καστελλόριζο, Κέρκυρα, Χανιά δύο φορές, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη.

Μια καθημερινή μάχη με τον χρόνο για να καλύψουμε σχεδόν 6000 χιλιόμετρα, να προλάβουμε 7 πτήσεις, και τρία καράβια που όλα ξεκινούσαν αξημέρωτα…. που μας πήγε εκτάκτως δεύτερη φορά στα Χανιά για τον ιστορικό αποχαιρετισμό στο Μίκη Θεοδωράκη… στην Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης…

Από την μια άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη… μέχρι την μοναδική στιγμή που ένα δελτίο ειδήσεων εκπέμπεται για πρώτη φορά εξολοκλήρου από το μαγευτικό Καστελλόριζο.

Άγχος, αγωνία, αυπνία ατελείωτο τρέξιμο με το ίδιο πάντα ερώτημα: θα προλάβουμε;

Ανεβήκαμε σε τοίχους, σε τραπέζια, σε κουτιά, για το καλύτερο δυνατό πλάνο… και στο ενδιάμεσο, με μια κάμερα στο χέρι, για το ρεπορτάζ.

Μια ομάδα επτά ανθρώπων, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και τεχνικοί του ΑΝΤ1 σε μια μοναδική διαδρομή, με ένα μεγάλο στοίχημα: να φέρουμε τις ειδήσεις του ΑΝΤ1 δίπλα σου, δίπλα στον κάθε πολίτη.

Η αρχή έγινε…

