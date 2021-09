Κοινωνία

Σχολικά λεωφορεία: πρεμιέρα με παραβάσεις

Οι τροχονομικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πρόκειται να συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα δεδομένα της πρώτης ημέρας.

Σε 65 ανήλθαν οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από την Τροχαία σε 695 ελέγχους οι οποίοι διενεργήθηκαν, συνολικά, σε σχολικά λεωφορεία, την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι παραβάσεις ήταν οι εξής: 35 σχετικές με τον ταχογράφο οχήματος, 12 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 2 για φθαρμένα ελαστικά, 1 για έλλειψη πυροσβεστήρα, 1 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης και 14 λοιπές παραβάσεις.

Οι τροχονομικοί έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία πρόκειται να συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, ενημερωτικά φυλλάδια, με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής μοίρασαν το πρωί, αστυνομικοί σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα διάφορα σχολικά συγκροτήματα της Αττικής για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα. Για το σκοπό αυτό μια από τις προτεραιότητες των Υπηρεσιών Τροχαίας στην περιοχή αρμοδιότητας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής είναι η εφαρμογή συγκεκριμένης δέσμης μέτρων, που μεταξύ άλλον προβλέπει:

Τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από ρυθμιστές τροχονόμους στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε σχολικά συγκροτήματα.

Την εντατικοποίηση των ελέγχων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές.

Την επισήμανση ελλείψεων σήμανσης στο οδικό περιβάλλον των σχολείων και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

