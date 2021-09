Αθλητικά

Super League: Ο ΟΦΗ κράτησε τον Άρη στο 0-0

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο δίχως τέρματα, με τους Κρητικούς να παίρνουν θετικό αποτέλεσμα έπειτα από τέσσερις σερί ήττες από τον Άρη.

Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με το οποίο έπεσε η αυλαία της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League.

Άρης και ΟΦΗ έμειναν στο 0-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να έχει την κατοχή – όχι όμως και τις μεγάλες ευκαιρίες – κι εκείνη του Νίκου Νιόπλια να αποσπά ένα σημαντικό βαθμό.

Γρήγορος ρυθμός στα πρώτα λεπτά και από τις δυο ομάδες. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν (3’) από πλεονεκτική θέση σούταρε σε σώματα αμυνόμενων, στην αντίπαλη εστία ο Γιάκουμπ Μπράμπετς – στο ντεμπούτο του με τα «κίτρινα» – πρόλαβε την ύστατη στιγμή τον Λουκ Καστάνιος (4’) που βρέθηκε απέναντι στον Ντένις, ενώ η σέντρα-σουτ του Μπρούνο Γκάμα (11’) πέρασε παράλληλα με την εστία του Μποκά Επασί. Χρειάστηκε, όμως, να φτάσουμε στο 27’ για την επόμενη καλή στιγμή. Το ξαφνικό σουτ του Φακούντο Μπερτόγλιο δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Επασί που… αγχώθηκε πολύ περισσότερο με την ατομική ενέργεια του Αμπουμπακάρ Καμαρά πέντε λεπτά αργότερα. Άστοχη, όμως, και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Άλλο... έργο στο δεύτερο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ να αμύνεται μαζικά και τον Άρη να μην μπορεί να βρει διαδρόμους προς την εστία του Επασί. Ο Χουάν Ιτούρμπε (69’) σούταρε ψηλά από καλή θέση ενώ έπειτα από φάουλ που εκτέλεσε ο ίδιος, ο Επασί πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση στην κεφαλιά του Μπαντού Εντιαγέ (82’). Κι αφού το φάουλ του Ιτούρμπε στο 87’ ήταν άστοχο, το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο δίχως τέρματα, με τους Κρητικούς να παίρνουν θετικό αποτέλεσμα έπειτα από τέσσερις σερί ήττες από τον Άρη.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Ντένις, Σούντγκρεν, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Λούμορ, Σάσα, Εντιαγέ, Μπερτόγλιο (78’ Μάνος), Γκάμα (57’ Ιτούρμπε), Μαντσίνι (86’ Χαΐροβιτς), Καμαρά.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης (51’ Διαμαντής), Βούρος, Πασαλίδης, Κοροβέσης, Γκαγιέγκος, Ντε Γκουζμάν, Νέιρα (76’ Σελίμοβιτς), Καμάου (76’ Ουές), Φαν Ντούινεν (63’ Λάμπρου), Καστάνιος (63’ Ντουρμισάι).

