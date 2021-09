Οικονομία

Πρώτο ένσημο - Σκέρτσος: Στόχος να κρατήσει τα παιδιά στην ελληνική αγορά εργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπουργός Επικρατείας για την αγορά εργασίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την εκλογολογία.

Αναλυτικές απαντήσεις για το μέτρο του πρώτου ενσήμου έδωσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του τηλεοπτικού σταθμού "Star", μέτρο που έχει ως στόχευση, όπως επεσήμανε, «να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά εργασίας, να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και ταυτόχρονα να "ασπρίσουμε" την αγορά εργασίας». Ενώ στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης κατηγόρησε ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής ότι «επιδιώκουν την αδράνεια».

Αναλυτικά και επικαλούμενος κατ' αρχάς τα στοιχεία που είναι σε γνώση της κυβέρνησης και τα οποία αφορούν στη λειτουργία της αγοράς εργασίας, παρατήρησε πως «εκεί εντοπίζουμε μια βαθιά στρέβλωση σε ό,τι αφορά την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας. Βλέπουμε ότι τα νέα παιδιά που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια, δεν μπορούν εύκολα να μπουν στην αγορά εργασίας διότι οι εργοδότες ζητούν να έχουν προϋπηρεσία. Αυτό, όταν δεν έχεις δουλέψει όσο σπουδάζεις, είναι ένα πρόβλημα. Δίνουμε ένα κίνητρο, ένα βοήθημα τόσο στο εισόδημα του νέου όσο και στον επιχειρηματία, να μειώσουμε το μη μισθολογικό κόστος. Έτσι, ο επιχειρηματίας να προχωρήσει στην πρόσληψη του νέου και ο νέος ταυτόχρονα να απορρίψει μια πιθανή πρόταση για "μαύρη" εργασία, που δυστυχώς βλέπουμε ότι συμβαίνει συχνά στην ελληνική αγορά εργασίας».

Παράλληλα ο υπουργός Επικρατείας περιέγραψε την κυβερνητική στόχευση «να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά εργασίας, να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα και ταυτόχρονα να "ασπρίσουμε" την αγορά εργασίας που δυστυχώς εμφανίζει αρκετά φαινόμενα παραοικονομίας». Και, εξειδικεύοντας την εξαγγελία του πρωθυπουργού, «κάθε τρεις μήνες θα δίδονται από 300 ευρώ στον εργαζόμενο και τον εργοδότη, και στο επόμενο τρίμηνο το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή θα παίρνει 100 το μήνα στην τσέπη του ο εργαζόμενος και 100 ευρώ ο εργοδότης για τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους».

Διευκρινιστικά επίσης, «στους έξι μήνες θα σταματάει αυτή η δυνατότητα, αλλά το μέτρο λειτουργεί συμπληρωματικά με τις επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας για τις οποίες το κράτος έρχεται να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, εδώ έχουμε 150.000 θέσεις εργασίας όπου το κράτος επιδοτεί το μη μισθολογικό κόστος και μετά το εξάμηνο επομένως το κράτος θα στέκεται συμπαραστάτης στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο, ώστε να συνεχίσει να δουλεύει με τη σχετική στήριξη». Στη συνέχεια και απαντώντας σε άλλο ένα διευκρινιστικό ερώτημα, ανέφερε ότι «το μέτρο αφορά τους νέους που δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία ώστε να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας».

Ταυτοχρόνως ο υπουργός Επικρατείας υπογράμμισε τη «δέσμευση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι το μέρισμα της ανάπτυξης θα επιστρέφεται στην κοινωνία: μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια δίκαιη ανάπτυξη και διανομή αυτού του νέου πλούτου που δημιουργείται», επιχειρηματολόγησε σχετικώς και συμπλήρωσε: «Κάθε πρόσθετη μονάδα ανάπτυξης προσφέρει στα δημόσια ταμεία 300 εκατ. επιπλέον έσοδα, αυτός είναι πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος που μας επιτρέπει να ασκήσουμε πιο φιλοαναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές».

Ερωτηθείς για την εκλογολογία, ξεκαθάρισε ότι «ο πρωθυπουργός έχει κλείσει αυτήν τη συζήτηση, έχει απαντήσει με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Δουλεύουμε για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας εντός της επόμενης διετίας, έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να κάνουμε. Φάνηκε στην ομιλία του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα σταδιακά αλλάζει σε πάρα πολλά επίπεδα, στον τρόπο που λειτουργεί η εκπαίδευση, η υγεία, το ψηφιακό κράτος, η οικονομία. Περιέγραψε πάρα πολύ ανάγλυφα όλες αυτές τις αλλαγές αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, έχουμε δουλειά μπροστά μας».

Και για την πολιτική στόχευση της κυβέρνησης στις προσεχείς εκλογές, σε σχέση μάλιστα και με τα άλλα κόμματα, «ο πρωθυπουργός έχει θέσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, διεκδικεί την αυτοδυναμία και από εκεί και πέρα η συνεργασία με όποιον στηρίζει την κυβερνητική ατζέντα, προφανώς είναι ανοιχτή», ανέφερε διευκρινίζοντας όμως ότι «δεν υπάρχει καμία διαδικασία αναζήτησης συναινέσεων με φορείς, κόμματα, πολιτικούς που είναι υπερασπιστές μιας αδράνειας. Αυτήν τη στιγμή η αντιπολίτευση, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΚΙΝΑΛ δυστυχώς, επιδιώκουν την αδράνεια», τόνισε κλείνοντας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 151 σημεία

Μπόρις Τζόνσον: Πέθανε η μητέρα του

Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια: Θετική στην ιδέα η CONCACAF