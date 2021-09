Αθλητικά

Πέθανε ο Λάμπης Κουιρουκίδης

Θρήνος στον ΠΑΟΚ για τον βετεράνο άσο της ομάδας.

"Έφυγε", το απόγευμα της Δευτέρας, από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο βετεράνος, μεγάλος άσος του παρελθόντος στον ΠΑΟΚ Λάμπης Κουιρουκίδης.

Ο εκλιπών είχε γεννηθεί στις 22 Δεκεμβρίου 1930 στους Σιταγρούς Δράμας και πρωτόπαιξε ποδόσφαιρο στην Δόξα Δράμας.

Στον ΠΑΟΚ ήρθε το 1953 και συγκρότησε μαζί με τους Γιεντζή, και Παπαδάκη μία εξαιρετική τριπλέτα η οποία έμεινε ονομαστή για την επιθετική της αποτελεσματικότητα με την πάροδο των χρόνων.

Ο Λαμπης Κουιρουκίδης σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 1960 λόγω διαδοχικών τραυματισμών, αλλά έμεινε στην ιστορία του ΠΑΟΚ για την τεράστια προσφορά του στην ομάδα σε αυτά τα επτά χρόνια της παρουσίας του.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη.

