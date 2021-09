Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Εκμεταλλεύτηκαν την έντονη ερωτική ζωή και την δημοφιλία μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως χαρακτηρίζει στην απολογία του μία από τις καταγγέλλουσες. Οι περιγράφες του για σεξουαλικές συνευρέσεις μέσα στο θέατρο. Γιατί δηλώνει “θύμα μανίας εκδίκησης”.

Τη δική του εκδοχή για όσα του αποδίδουν οι τρεις γυναίκες συνάδελφοί του και τα οποία τον οδήγησαν από το θεατρικό σανίδι στις Φυλακές Τρίπολης υποστήριξε με τα υπομνήματα και την απολογία του στην 15η ανακρίτρια ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης, σε μια προσπάθεια να αντικρούσει το βαρύ κατηγορητήριο που τον θέλει να έχει διαπράξει έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στις 27 Ιουλίου κάτω από συνθήκες άκρας μυστικότητας. Ο ίδιος, μάλιστα, όπως λέγεται, πάγωσε στο άκουσμα της απόφασης για προφυλάκισή του.

Με τα υπομνήματα που κατέθεσε στην ανακρίτρια ο ηθοποιός, και τα οποία αποκαλύπτει το «protothema.gr», αλλά και τις απαντήσεις που έδωσε στη δικαστική λειτουργό αρνείται τα πάντα. Μιλάει για «ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς», για «μανία εκδίκησης» και προς επίρρωση των ισχυρισμών του επικαλείται έξι καταθέσεις μαρτύρων υπερασπίσεώς του. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στις δύο συναδέλφους του που τον κατήγγειλαν για απόπειρα βιασμού τους, υποστήριξε ότι θέλησαν «να χτυπήσουν το κατεστημένο» διότι ο ίδιος είναι αγαπητός στο κοινό και πως οι δύο καταγγέλλουσες «εκμεταλλεύτηκαν την έντονη ερωτική ζωή μου και τη δημοφιλία μου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι εγώ βρήκα δουλειά και μέσα στην πανδημία». Σε ό,τι αφορά την ηθοποιό που τον κατήγγειλε για βιασμό της, τη χαρακτήρισε στην απολογία του ως μια γυναίκα «άρρωστα εμμονική και παρεμβατική», η οποία κινήθηκε εναντίον του επειδή ο ίδιος δεν σύναψε ερωτική σχέση μαζί της.

Στον αντίποδα, οι τρεις γυναίκες συνάδελφοί του που τον κατήγγειλαν στη Δικαιοσύνη για σεξουαλική κακοποίησή τους, κατά την ανάκριση επέμειναν μέχρι κεραίας στις αρχικές καταγγελίες τους, προσκομίζοντας μάλιστα και επιπλέον μαρτυρικές καταθέσεις για να τις ενισχύσουν.

Με την απολογία του ο ηθοποιός δεν κατάφερε να πείσει για την αθωότητά του και προφυλακίστηκε ως ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Η ζυγαριά της Δικαιοσύνης έγειρε υπέρ της προσωρινής κράτησής του λόγω του μεγάλου αριθμού καταγγελιών σε βάρος του -συνολικά 15-, της μακράς περιόδου δράσης του, αλλά και της ιδιαίτερης σκληρότητας που, σύμφωνα με τις Αρχές, επέδειξε κατά την τέλεση των πράξεων του.

Οι καταγγελίες που εξετάζει η Δικαιοσύνη για την υπόθεση Φιλιππίδη είναι τρεις. Οι άλλες 12 που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν έχουν ποινικό ενδιαφέρον λόγω παραγραφής ή επειδή δεν κατέστη δυνατόν να στοιχειοθετήσουν την απαγγελία κατηγοριών. Εντούτοις, μέτρησαν στην απόφαση για την προφυλάκισή του. Μάλιστα την περασμένη εβδομάδα απορρίφθηκε και η προσφυγή που είχε καταθέσει ο ηθοποιός για αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με βραχιολάκι. Οι δικαστές την απέρριψαν κρίνοντας, μεταξύ άλλων, τον κατηγορούμενο ως ύποπτο τέλεσης νέων αδικημάτων, όπως και η ανακρίτρια.

«Είχε εμμονή μαζί μου»

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορείται ότι βίασε συνάδελφό του, κόρη ηθοποιού. Με τη μητέρα της μάλιστα είχε συνεργαστεί σε δύο θεατρικές παραστάσεις από το 2004 έως το 2010. Η καταγγέλλουσα έχει καταθέσει ότι ο κατηγορούμενος της επιτέθηκε σεξουαλικά τον Σεπτέμβριο του 2008 στο καμαρίνι του θεάτρου «Ηβη» και ενώ τον είχε επισκεφθεί στο πλαίσιο επαγγελματικού ραντεβού.

Εκεί ο ηθοποιός, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εναντίον της, οι οποίες με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα συνιστούν το αδίκημα του βιασμού ακόμη και αν δεν υπήρξε συνουσία. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι ο συνάδελφός της περίπου τρεις μήνες πριν τον βιασμό της στο θέατρο την είχε καλέσει σε γραφείο θεατρικής εταιρείας και εκεί προσπάθησε για πρώτη φορά να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της παρά τη θέλησή της.

Από την πλευρά του ο Πέτρος Φιλιππίδης, ενώπιον της ανακρίτριας, προέβαλε μια διαφορετική εκδοχή των πραγμάτων. Κατέθεσε ότι γνώρισε την καταγγέλλουσα το 2007 κατόπιν μεσολάβησης της μητέρας της, επειδή η κόρη της είχε εκφράσει την επιθυμία να ασχοληθεί με το θέατρο. Υποστήριξε δε ότι μερίμνησε ώστε η κοπέλα να εισαχθεί «άνευ εξετάσεων» σε ιδιωτική σχολή δραματικής τέχνης φίλου του, στην οποία δίδασκε μέχρι και τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς και εκείνος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων η αντίδικός του «φαινόταν ότι ήθελε κάτι παραπάνω» και γενικότερα είχε προς εκείνον μια «αρρωστημένη και εμμονική συμπεριφορά». Διατείνεται πως ο ίδιος ουδέποτε προσπάθησε να την προσεγγίσει ερωτικά και πως δεν της τηλεφωνούσε βραδινές ώρες, ούτε της έστελνε μηνύματα. «Αντιθέτως», λέει, «εκείνη μου τηλεφωνούσε συνεχώς και επίμονα, ακόμη και σε περίοδο καλοκαιρινών διακοπών που βρισκόμουν μαζί με την οικογένειά μου, κάτι το οποίο με έφερνε σε δύσκολη θέση...».

Κατέθεσε ακόμη ότι η αντίδικός του τον επισκεπτόταν στο θέατρο με πρόφαση να δει τη μητέρα της και ότι εκείνος την απέφευγε με κάθε τρόπο. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό που περιγράφει η ηθοποιός στο γραφείο θεατρικής εταιρείας, ο κατηγορούμενος το αρνείται, προβάλλοντας τον εξής ισχυρισμό: «Δεν στέκει ούτε στην κοινή λογική να έχω προσπαθήσει να έρθω σε συνουσία μαζί της και εκ των υστέρων να έρχεται στο θέατρο για να με συναντήσει δήθεν για να μιλήσουμε για δουλειά».

«Δεν την κάλεσα στο θέατρο»

Στη γραμμή της άρνησης κινήθηκε ο κατηγορούμενος και σε ό,τι αφορά τα καταγγελλόμενα της αντιδίκου του για βιασμό της στο θέατρο «Ηβη». Υποστήριξε ότι ποτέ δεν την κάλεσε για να αναλάβει ρόλο στην παράσταση που ανέβαζε, όπως εκείνη κατέθεσε, καθώς το καστ για το συγκεκριμένο έργο είχε κλείσει μήνες νωρίτερα.

«Ουδέποτε είχα καμαρίνι δικό μου, καθότι ήμουν σκηνοθέτης και δεν έπαιζα ως ηθοποιός στην παράσταση. Τα πράγματά μου τα άφηνα στο γραφείο του επιστάτη του θεάτρου, ο οποίος κλείδωνε και ξεκλείδωνε το γραφείο του όταν τα χρειαζόμουν», κατέθεσε χαρακτηριστικά. Ο κατηγορούμενος αναφέρεται ακολούθως σε ένα ακόμη περιστατικό που, κατά τον ίδιο, καταδεικνύει «την εμμονική, σχεδόν αρρωστημένη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας». Οι δυο τους βρέθηκαν σε βάφτιση και εκείνος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης απέφευγε, όπως λέει, κάθε επαφή μαζί της. «Αυτό έγινε αφορμή, όπως έμαθα καιρό αργότερα, για να παραμένει η καταγγέλλουσα στις τουαλέτες του χώρου και να κλαίει για αρκετή ώρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Εγώ τον αγαπώ, είμαι ερωτευμένη μαζί του, κι εκείνος ούτε μου μιλάει”», είπε στην ανακρίτρια.

Ισχυρίστηκε, ακόμη, ότι το 2011 η αντίδικός του εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά μπροστά του ενώ ο ίδιος βρισκόταν με τη σύζυγό του και ζευγάρι φίλων τους σε πολυχώρο προκειμένου να παρακολουθήσουν θεατρική παράσταση. Εκεί, σύμφωνα με την απολογία του, η αντίδικος έσπρωξε «με περίσσιο θράσος» τη σύζυγό του, χαιρέτησε τον ίδιο και τον φίλησε. «Είναι δε απορίας άξιο, πώς η καταγγέλλουσα θέλησε με αυτή τη θέρμη να με χαιρετήσει όταν η ίδια καταγγέλλει βίαιες και προσβλητικές εις βάρος της συμπεριφορές από εμένα!», αναφέρει στο υπόμνημά του.

Αποδίδοντας στην καταγγέλλουσα «ενόχληση» και τάσεις «εκδίκησης» προς εκείνον, ο Πέτρος Φιλιππίδης υποστήριξε πως άλλαξε την αρχική της κατάθεση όταν κλήθηκε από τον εισαγγελέα «για να προσδώσει σε αυτήν αξιόποινο χαρακτήρα». Όπως ισχυρίστηκε, ενώ στην καταγγελία της στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της πρόβας στο θέατρο «Ηβη» «προσπάθησα και έβαλα τα δύο μου χέρια μέσα στο παντελόνι της, αλλά με σταμάτησε και πήγε στο μπάνιο», στην κατάθεσή της ενώπιον του εισαγγελέα «διορθώνει τα όσα έχει δηλώσει, ισχυριζόμενη ότι έβαλα το ένα χέρι μου μέσα και από το παντελόνι και από το εσώρουχο και ότι επιπλέον εισχώρησα και τα δάχτυλά μου στο αιδοίο της». Επιπρόσθετα, ο ηθοποιός στρέφει τα «πυρά» του εναντίον της συναδέλφου του και επειδή επικαλέστηκε στην ανάκριση μάρτυρες οι οποίοι «της υπενθύμισαν γεγονότα που είχε αποβάλει από τη μνήμη της» και πρόσθεσαν με τις μαρτυρίες τους νέα επιβαρυντικά περιστατικά για τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η συνάδελφός του πρώτη φορά ανέφερε στην ανακρίτρια και όχι στο ΣΕΗ ή στον εισαγγελέα όπου είχε καταθέσει το προηγούμενο διάστημα, ότι στη «δήθεν συνάντησή μας» σε εταιρεία θεατρικών παραγωγών, αφού της κατέβασε το παντελόνι και το εσώρουχο, την ανέβασε πάνω σε ένα τραπέζι και επιδόθηκε σε ασελγείς πράξεις.

«Ισχυρίζεται ότι εκθέτει το ως άνω περιστατικό το πρώτον κατά την κατάθεσή της ενώπιον υμών, διότι τώρα της το θύμισε ένας φίλος της, καθότι η ίδια το έχει αποβάλει από τη μνήμη της!», ανέφερε για το ζήτημα αυτό ο κατηγορούμενος, για να προσθέσει: «Είναι όμως απορίας άξιον πώς γίνεται η καταγγέλλουσα να θυμόταν καθαρά τη διάταξη του χώρου των γραφείων, αλλά και τα ρούχα τα οποία φορούσε όταν δήθεν με συνάντησε εκεί το 2008, αλλά να είχε αποβάλει από τη μνήμη της ένα τόσο σημαντικό περιστατικό και, κυρίως, το βασικό περιστατικό το οποίο υποτίθεται ότι την είχε τραυματίσει εκείνη την ημέρα!».

Ο ηθοποιός βάλλει επίσης κατά της μητέρας της καταγγέλλουσας, η οποία κατέθεσε στην ανακρίτρια πως και εκείνη, όπως και η κόρη της, είχε γίνει αποδέκτης άσεμνων συμπεριφορών του. Όπως λέει, παρά τους παραπάνω ισχυρισμούς της, η μητέρα της αντιδίκου του «συνεργαζόταν μαζί μου για έξι συναπτά έτη σε δύο διαδοχικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλα επέλεξε να μου γνωρίσει την κόρη της και να μου ζητήσει να μεσολαβήσω για να μπει σε δραματική σχολή».

«Έψαχνε κάποιον έμπειρο για να βοηθηθεί επαγγελματικά»

Η δεύτερη κατηγορία κατά του Πέτρου Φιλιππίδη αφορά απόπειρα βιασμού τον Φεβρουάριο του 2010 στο θέατρο «Μουσούρη». Συνάδελφός του κατέθεσε ότι εντός του θεάτρου υπέστη άγρια σεξουαλική επίθεση από τον ίδιο και στην προσπάθειά της να γλιτώσει από τα χέρια του φώναζε και υπέστη τραυματισμό. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο ηθοποιός μετά την επίθεση εναντίον της, την απείλησε ότι θα την καταστρέψει επαγγελματικά. Για την κατηγορία αυτή, ο γνωστός ηθοποιός υποστήριξε πως το 2010 χρειάστηκε να αναζητήσει μια πιθανή αντικαταστάτρια ηθοποιού και συναντήθηκε με την καταγγέλλουσα όταν ένας δικηγόρος κοινός γνωστός τους του μίλησε για εκείνη, αναφέροντάς του ότι του στέλνει το βιογραφικό της «ανιψιάς του».

Στη συνέχεια, όπως λέει, προσκάλεσε την κοπέλα στο θέατρο για να παρακολουθήσει την παράσταση και μετά το τέλος αυτής την κάλεσε στο καμαρίνι του για να του πει τις εντυπώσεις της. Η ανακρίτρια ρώτησε τον κατηγορούμενο για ποιο λόγο ήθελε τη γνώμη μιας νέας ηθοποιού την οποία δεν γνώριζε καν και ο κατηγορούμενος απάντησε. «Ήταν μια παρόρμηση, δεν θα μου έλεγε κάτι κακό αφού ερχόταν να πάρει μια δουλειά».

«Ανακρίτρια: Πέρα όμως από την παρακολούθηση των παραστάσεων της δώσατε το κείμενο για να προετοιμαστεί;

Πέτρος Φιλιππίδης: Της έδωσα το πρόγραμμα που είχε μέσα το έργο. Το κείμενο του προγράμματος ήταν αυτό που παίζονταν και στην παράσταση με κάποιες προσθήκες. Τις προσθήκες δεν της έδωσα γιατί δεν είναι κάπου γραμμένες».

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι η ομορφιά της κοπέλας τον μαγνήτισε και έκανε λόγο για συναινετικές σεξουαλικές συνευρέσεις μαζί της μέσα στο θέατρο, με την καταγγέλλουσα να μπαίνει στον χώρο από την πλαϊνή πόρτα για να μην την αντιληφθούν οι εργαζόμενοι.

«Ανακρίτρια: Γιατί επιλέξατε το θέατρο για να βρεθείτε;

Πέτρος Φιλιππίδης: Της είπα να έρθει εκεί γιατί εμένα δεν μου είναι εύκολο να κυκλοφορώ άνετα χωρίς να με δει κάποιος, ειδικά σε ξενοδοχείο. Δεν ήθελα να μας δουν, δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα ούτε σε εμένα ούτε σε εκείνη».

Όπως καταθέτει στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα έπειτα από μια ερωτική συνεύρεση τον ρώτησε τι θα γίνει με τον ρόλο και εκείνος της απάντησε ότι δεν θα χρειαστεί να παίξει στην παράσταση διότι η ηθοποιός που είχε μέχρι τότε τον ρόλο δεν θα αποχωρούσε.

«Η καταγγέλλουσα τότε εξαγριώθηκε, άρχισε να μου λέει πως την κορόιδεψα, πως έχει πει σε όλους τους γνωστούς της ότι θα συνεργαστούμε και τώρα θα γίνει ρεζίλι», ανέφερε ο κατηγορούμενος. Απέδωσε, δε, την καταγγελία της στην απογοήτευσή της επειδή δεν συνεργάστηκε μαζί του. Αποδέχεται ωστόσο, απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας, πως μετά από αυτή την αντίδραση της ηθοποιού, της έστειλε ένα μήνυμα ερωτικού περιεχομένου. «Ζήτησε από τον πατέρα της να χρηματοδοτήσει προσωπική της επαγγελματική δουλειά, ώστε όπως λέει χαρακτηριστικά “να μη με χρειάζεται”» υποστήριξε ο Π. Φιλιππίδης, αναφέροντας ακόμη πως η αντίδικός του κατέφυγε στη συνέχεια σε άλλο σκηνοθέτη εγνωσμένου επαγγελματικού κύρους προκειμένου να «εξασφαλίσει» την επιτυχή πορεία της παράστασής της. Κατά τον ίδιο, από τη στάση της αυτή προκύπτει ότι «έψαχνε κάποιον πιο έμπειρο ηθοποιό-σκηνοθέτη για να “κρεμαστεί”, να βοηθηθεί επαγγελματικά και επέλεξε εμένα. Πλην, όμως, οι ελπίδες της δεν ευοδώθηκαν και κατέρρευσε ο κόσμος της».

Αντικρούοντας δε τον ισχυρισμό της συναδέλφου του ότι στάθηκε εμπόδιο στην τηλεοπτική καριέρα της, υποστήριξε πως δεν είχε τέτοια εξουσία. Παράλληλα, ανέφερε πως τα έτη 2014 και 2015 η συνάδελφός του συμμετείχε σε δύο θεατρικές παραστάσεις, μία εκ των οποίων είχε σκηνοθετήσει φίλος του. «Πώς είναι δυνατόν», υποστήριξε, «να εμποδίζω την καταγγέλλουσα από το να εργαστεί σε τηλεοπτικές σειρές με τις οποίες δεν είχα την παραμικρή σχέση, αλλά να μην αποτρέπω να εργαστεί στο Εθνικό Θέατρο, στο οποίο ομοίως εργαζόμουν, και μάλιστα σε μία τόσο σημαντική δουλειά». Η ανακρίτρια, επικαλούμενη το βιογραφικό της ηθοποιού, ρώτησε τον κατηγορούμενο αν πιστεύει ότι η συνάδελφός του είχε ανάγκη να προσφύγει σε τέτοια μέσα για να πάρει έναν ρόλο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει. «Πιστεύω ότι με χρησιμοποίησε, ότι ήθελε να δουλέψει με ένα μεγάλο όνομα και σε ένα κεντρικό θέατρο και επιζητούσε την αναγνωρισιμότητα. Και έκανε αυτή την καταγγελία για να γίνει γνωστή», απάντησε ο ηθοποιός.

«Ανακρίτρια: Άρα θεωρείτε ότι η αναγνωρισιμότητα αυτή ως θύμα απόπειρας βιασμού θα ήταν θετική;

Πέτρος Φιλιππίδης: Σήμερα πιστεύω ότι μετά το κίνημα του ΜeΤoo έχει θετικό πρόσημο. Το έκανε αυτό για να πάρει τη δουλειά, ίσως μέχρι τώρα δεν είχε τη δουλειά που θα ήθελε. Ηθελε να γίνει πρωταγωνίστρια, να παίξει τον μεγάλο ρόλο».

«Δεν την πίεσα να κάνει κάτι που δεν ήθελε...»

Εξίσου ειδεχθής είναι όμως και η τρίτη κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Π. Φιλιππίδης, για απόπειρα βιασμού άλλης συναδέλφου του μέσα στο αυτοκίνητό του. Η κοπέλα έχει καταθέσει ότι μετά από επαγγελματικό ραντεβού της με τον κατηγορούμενο, εκείνος την οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε δρόμο του Παλαιού Ψυχικού και αφού κλείδωσε τις πόρτες του οχήματός του, της επιτέθηκε και προσπάθησε να την αναγκάσει να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της. Η καταγγέλλουσα περιγράφει ότι βρέθηκε σε απόγνωση, ότι φώναζε και ότι γλίτωσε από την επίθεση όταν ο κατηγορούμενος άνοιξε τις πόρτες του οχήματός του αφήνοντάς τη φύγει, αφού πρώτα την απείλησε ότι θα την καταστρέψει. Μάλιστα, η παθούσα κατέθεσε πως ήταν τέτοιο το σοκ που υπέστη ώστε εγκατέλειψε το επάγγελμα της ηθοποιού.

Ως προς αυτή την καταγγελία, ο Π. Φιλιππίδης κατέθεσε πως επικοινωνούσε με τη συγκεκριμένη συνάδελφό του αρχικά μέσω Instagram και ότι εκείνη του έστειλε πρώτη μήνυμα. «Την έψαξα στο Instagram. Δέχθηκα να τη συναντήσω κατά πρώτο για το βιογραφικό και κατά δεύτερον γιατί ήταν ωραία κοπέλα επίσης…», ανέφερε στην ανακρίτρια, ισχυριζόμενος πως στο ραντεβού αυτό η συνάδελφός του πήγε «αποφασισμένη με ερωτική διάθεση, αλλά και για δουλειά». Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, οι δυο τους συναντήθηκαν σε καφετέρια του Ψυχικού, η καταγγέλλουσα του έδωσε το βιογραφικό της και ο ίδιος για «λόγους ευγένειας» της πρότεινε να την μεταφέρει με το αυτοκίνητό του στο σπίτι της.

Δίνοντας κατόπιν τη δική του εκδοχή για τα όσα ακολούθησαν, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι η αντίδικός του ήταν εκείνη που άρχισε να τον ακουμπά με εμφανή σεξουαλική διάθεση. Τότε, «χωρίς να το σκεφτεί, έστριψε δεξιά στην οδό Ψυχάρη, όπου και πάρκαρε στο ύψος ενός άδειου οικοπέδου». Εκεί, κατά τους ισχυρισμούς του, η καταγγέλλουσα έπεσε «με φόρα» πάνω του και επιδόθηκε σε σεξουαλικές πράξεις. Στη συνέχεια, την άφησε σε κάποιο σημείο της λεωφόρου Κηφισίας προκειμένου να πάρει ταξί και συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά. «Δεν έλαβε χώρα το παραμικρό δυσάρεστο περιστατικό ούτε την πίεσα να κάνει κάτι που δεν ήθελε», υποστήριξε ο κατηγορούμενος.

«Ανακρίτρια: Για ποιον λόγο αφού είπε ότι είναι αποφασισμένη να σας γνωρίσει ερωτικά και να βρει δουλειά δεν σας άφησε να την πάτε σπίτι της αλλά είπε να πάρει ταξί;

Πέτρος Φιλιππίδης: Δεν ξέρω γιατί δεν ήθελε να την πάω σπίτι της, ούτε και επέμεινα να την πάω. Ενώ μου άρεσε αυτό που συνέβη, δεν ήθελα να την πάω σπίτι γιατί ήθελα να επιστρέψω σπίτι για να ετοιμαστώ για την παράσταση.

Ανακρίτρια: Γιατί να μην ήθελε να την πάτε σπίτι για να συνεχίσει την επιδίωξη που ξεκίνησε;

Πέτρος Φιλιππίδης: Γιατί μπορεί να μην ήθελε να ξέρω πού μένει και να είχε πετύχει αυτό που ήθελε.

Ανακρίτρια: Λέτε ότι εσείς με τη βία δεν θα αναγκάζατε καμιά γυναίκα να κάνει κάτι;

Πέτρος Φιλιππίδης: Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι κακό, αφού αγαπώ και σέβομαι τη γυναίκα.

Ανακρίτρια: Τι νιώθετε για τη γυναίκα (σας), σύζυγο και μητέρα ενώ δηλώνετε ότι σέβεστε και αγαπάτε τη γυναίκα;

Πέτρος Φιλιππίδης: Την αγαπώ από τα βάθη της ψυχής μου. Αν πρέπει να ζητήσω κάποια συγγνώμη, θα πρέπει να τη ζητήσω από αυτή τη γυναίκα».