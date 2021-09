Κόσμος

Μπόρις Τζόνσον: Πέθανε η μητέρα του

Πένθος για την οικογένεια του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος “έχασε” τη μητέρα του.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, η ζωγράφος Σάρλοτ Τζόνσον Γουάλ, μητέρα του Βρετανού Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

H Τζόνσον Γουάλ πέθανε «ξαφνικά και ειρηνικά» σε νοσοκομείο του Λονδίνου τη Δευτέρα, ανέφερε η εφημερίδα Telegraph, επικαλούμενη μια ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε περιγράψει τη μητέρα του ως την «ανώτερη αρχή» στην οικογένεια κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος το 2019.

«Θα παραθέσω τη φράση της ανώτερης αρχής στην οικογένειά μου - της μητέρα μου - και παρεμπιπτόντως για όσους ψάχνουν εναγωνίως διαιρέσεις εντός της οικογένειάς μου σε θέματα για την ΕΕ, θέλω να ξέρετε ότι έχω κρατημένο τον άσο στο μανίκι μου - η μητέρα μου ψήφισε “Έξοδο” από την ΕΕ», είπε τότε ο Τζόνσον.

Σύμφωνα με την Telegraph, η Τζόνσον Γουάλ διαγνώστηκε με τη νόσο του Πάρκινσον σε ηλικία 40 ετών.

«Προσπαθώ να ζωγραφίζω κάθε μέρα αν μπορώ, αν και πρέπει να πηγαίνω συχνά στο νοσοκομείο. Εξακολουθώ να μπορώ να ζωγραφίζω, αν και το χέρι μου κάνει ξαφνικά μια κίνηση που είναι εντελώς ακούσια και αυτό με κάνει σχεδόν να κλαίω» είχε πει η Τζόνσον Γουάλ σε μια συνέντευξή της στην σε εφημερίδα το 2008.

