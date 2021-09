Αθλητικά

Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια: Θετική στην ιδέα η CONCACAF

Ευρύτερη διαβούλευση ζήτησε η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής.

Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF), τόνισε ότι είναι ανοιχτή στην ιδέα διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανά διετία - πρόταση που προωθεί ήδη η FIFA - υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργήσει μια πιο ισορροπημένη δομή στους διεθνείς αγώνες.

Η CONCACAF ανέφερε ότι αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα ενός νέου ποδοσφαιρικού “ημερολογίου”, εάν αυτό σημαίνει λιγότερα διεθνή “παράθυρα”, λιγότερα ταξίδια για τους παίκτες και πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια, αντί για φιλικά.

Το συνέδριο της FIFA ψήφισε τη διεξαγωγή μελέτης για τη διεξαγωγή των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών κάθε δύο χρόνια, μια πρόταση που αντιμετωπίστηκε αρνητικά από τις UEFA και CONMEBOL, όμως η CONCACAF ζήτησε ευρύτερη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

«Θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτές τις προτάσεις εποικοδομητικά, με ανοιχτό μυαλό και με πνεύμα θετικής δέσμευσης. Αν και η άμεση εστίαση της CONCACAF είναι στη δική της περιοχή, πιστεύουμε στη σημασία του να είμαστε μέρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής οικογένειας και θα ακούσουμε τις απόψεις των φορέων του αθλήματος σε όλα τα μέρη του κόσμου» ανέφερε η ανακοίνωση της συνομοσπονδίας και κατέληξε:

«Ενθαρρύνουμε όχι μόνο τους συναδέλφους μας, αλλά κι όλα τα μέλη της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής οικογένειας να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ημερολόγια και αγώνες της FIFA που θα ωφελήσουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού σε όλες τις περιοχές του κόσμου».

